Перекрыли трансфер к границе за $13 тысяч: в Одесской области задержали трех участников схемы. ФОТОРЕПОРТАЖ
Оперативники Одесского пограничного отряда совместно с СБУ и Нацполицией перекрыли еще один канал незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Спецслужбы задержали соорганизатора схемы и двух его сообщников.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Логистика схемы и задержание с поличным
Организатором нелегального бизнеса оказался 58-летний одессит. Он занимался поиском мужчин, которые хотели выехать из Украины, и обещал им "безопасный маршрут" в Молдову через приднестровский сегмент границы. Его сообщники - жители Одесской и Киевской областей - отвечали за логистику и непосредственно везли людей к линии разграничения.
Все фигуранты подчинялись главному организатору, личность которого в настоящее время устанавливает следствие.
Стоимость нелегального трансфера составляла 13 000 долларов США, а оплата происходила в два этапа:
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Аванс: 1 000 долларов США клиент платил при планировании поездки;
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Основная часть: 12 000 долларов США передавали уже во время движения автомобиля к границе.
Правоохранители провели двухэтапную операцию. Сначала они остановили автомобиль в Одесской области, в котором пособники везли уклонистов к пограничной полосе. Параллельно с этим в самой Одессе задержали 58-летнего соорганизатора - как раз в тот момент, когда он получал последние 12 000 долларов США от девушки одного из беглецов.
Что грозит задержанным
Всем трем фигурантам уголовного производства уже объявлено о подозрении - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Суд избрал им меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога.
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