Перекрили трансфер до кордону за $13 тисяч: на Одещині затримали трьох учасників схеми. ФОТОрепортаж

Оперативники Одеського прикордонного загону спільно з СБУ та Нацполіцією заблокували ще один канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Спецслужби затримали співорганізатора схеми та двох його спільників.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, інформує Цензор.НЕТ.

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Логістика схеми та затримання на гарячому

Організатором нелегального бізнесу виявився 58-річний одесит. Він займався пошуком чоловіків, які хотіли виїхати з України, та обіцяв їм "безпечний маршрут" до Молдови через придністровський сегмент кордону. Його спільники — мешканці Одеської та Київської областей — відповідали за логістику та безпосередньо везли людей до лінії розмежування.

Усі фігуранти підпорядковувалися головному організатору, особу якого наразі встановлює слідство.

Вартість нелегального трансферу становила 13 000 доларів США, а оплата відбувалася у два етапи:

Аванс: 1 000 доларів США клієнт платив під час планування поїздки;

Основна частина: 12 000 доларів США передавали вже під час руху автомобіля до кордону.

Правоохоронці провели двоетапну операцію. Спочатку вони зупинили автомобіль на Одещині, у якому пособники везли ухилянтів до прикордонної смуги. Паралельно з цим у самій Одесі затримали 58-річного співорганізатора — якраз у момент, коли він отримував фінальні 12 000 доларів США від дівчини одного з утікачів.

Що загрожує затриманим

Усім трьом фігурантам кримінального провадження вже оголошено про підозру, - незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Суд обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою внесення застави.









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