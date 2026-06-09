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Новини Фото Викрили переправників ухилянтів
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Переховувався від слідства, але повернувся до "бізнесу": на Буковині затримано провідника ухилянтів. ФОТО

Оперативники Чернівецького прикордонного загону разом із поліцією та спецпідрозділом "Дозор" затримали жителя прикордоння, який організував чергову схему нелегального перетину держрубежу.

Як з'ясували правоохоронці, цей чоловік уже не вперше потрапляє в поле зору спецслужб, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Раніше за аналогічні злочини йому було заочно оголошено про підозру, після чого він тривалий час переховувався від правосуддя.

Попри ризик опинитися за ґратами, фігурант вирішив повернутися до кримінального заробітку. За вказівкою головного організатора схеми, він узяв роль провідника і доставив до прикордонної смуги двох клієнтів. Чоловік мав перевести їх до Румунії в обхід офіційних пунктів пропуску.

Прикордонники зупинили групу безпосередньо поблизу лінії кордону. Під час слідства з'ясувалося, що за цей "зелений маршрут" втікачі сумарно заплатили 12,5 тисячі доларів.

Провідника затримали в процесуальному порядку. Оскільки це вже повторний злочин під час слідства, йому загрожує суворе покарання — до 9 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна.

Наразі силовики встановлюють місцезнаходження головного організатора нелегального каналу.

ДПСУ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Брали по $5000 на криптогаманець: на кордоні з Молдовою затримали організаторів схеми для ухилянтів. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6750) Румунія (1417) ухилянти (1422) Чернівецька область (149)
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Як же так його осудили нікчемно, а не ПОКАРАЛИ в Особливий період та воєнний стан, оті істоти у куплених мантіях від портнова??? «Доброчесністю» такою, вони себе і на гіляку заженуть!!??
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09.06.2026 16:32 Відповісти
Харон?
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09.06.2026 16:37 Відповісти
"Оперативники Чернівецького прикордонного загону разом із поліцією та спецпідрозділом "Дозор" затримали жителя прикордоння ..."

Яка толпа ганялася за одним провідником. Постає питання - так хто ухилянт? Та ще й якісь спецпідрозділи плодяться як кроліки.
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09.06.2026 16:49 Відповісти
Шакали сцикопіхотні не переведуться доти, поки не настане покарання по законах воєнного часу.
Поважаю воїнів ЗСУ хто захищає свій дім!
Зневажаю сцикопіхоту.
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09.06.2026 17:09 Відповісти
 
 