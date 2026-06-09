Переховувався від слідства, але повернувся до "бізнесу": на Буковині затримано провідника ухилянтів. ФОТО

Оперативники Чернівецького прикордонного загону разом із поліцією та спецпідрозділом "Дозор" затримали жителя прикордоння, який організував чергову схему нелегального перетину держрубежу.

Як з'ясували правоохоронці, цей чоловік уже не вперше потрапляє в поле зору спецслужб, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Раніше за аналогічні злочини йому було заочно оголошено про підозру, після чого він тривалий час переховувався від правосуддя.

Попри ризик опинитися за ґратами, фігурант вирішив повернутися до кримінального заробітку. За вказівкою головного організатора схеми, він узяв роль провідника і доставив до прикордонної смуги двох клієнтів. Чоловік мав перевести їх до Румунії в обхід офіційних пунктів пропуску.

Прикордонники зупинили групу безпосередньо поблизу лінії кордону. Під час слідства з'ясувалося, що за цей "зелений маршрут" втікачі сумарно заплатили 12,5 тисячі доларів.

Провідника затримали в процесуальному порядку. Оскільки це вже повторний злочин під час слідства, йому загрожує суворе покарання — до 9 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна.

Наразі силовики встановлюють місцезнаходження головного організатора нелегального каналу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Брали по $5000 на криптогаманець: на кордоні з Молдовою затримали організаторів схеми для ухилянтів. ФОТОрепортаж