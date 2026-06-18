За $24 тысячи обещали побег за границу: на Ривненщине будут судить двух переправщиков
В Сарнах Ривненской области завершили расследование дела в отношении двух жителей Закарпатской области, которых обвиняют в организации незаконной переправки военнообязанных за границу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Ривненской области.
Обещали доставить в Евросоюз
Следователи установили, что 41-летний житель Закарпатья разработал схему переправки двух мужчин призывного возраста в страны Европейского Союза. К реализации плана он привлек своего 51-летнего сообщника.
По данным правоохранителей, за незаконный выезд за пределы Украины организаторы планировали получить 24 тысячи долларов.
Задержали во время перевозки
23 января 51-летний фигурант на автомобиле Ford Focus прибыл в Сарны, где должен был встретиться с военнообязанными и доставить их дальше по маршруту.
Однако реализовать замысел не удалось. Во время перевозки мужчин правоохранители задержали подозреваемого вблизи Ривно.
Дело передано в суд
Обоим жителям Закарпатской области сообщили о подозрении по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины — организация незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенная по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений.
Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Один из подозреваемых воспользовался этой возможностью, другой до сих пор находится в следственном изоляторе.
В настоящее время досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд. Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы.
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