За $24 тысячи обещали побег за границу: на Ривненщине будут судить двух переправщиков

В Сарнах Ривненской области завершили расследование дела в отношении двух жителей Закарпатской области, которых обвиняют в организации незаконной переправки военнообязанных за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Ривненской области.

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Обещали доставить в Евросоюз

Следователи установили, что 41-летний житель Закарпатья разработал схему переправки двух мужчин призывного возраста в страны Европейского Союза. К реализации плана он привлек своего 51-летнего сообщника.

По данным правоохранителей, за незаконный выезд за пределы Украины организаторы планировали получить 24 тысячи долларов.

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Задержали во время перевозки

23 января 51-летний фигурант на автомобиле Ford Focus прибыл в Сарны, где должен был встретиться с военнообязанными и доставить их дальше по маршруту.

Однако реализовать замысел не удалось. Во время перевозки мужчин правоохранители задержали подозреваемого вблизи Ривно.

Дело передано в суд

Обоим жителям Закарпатской области сообщили о подозрении по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины — организация незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенная по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений.

Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Один из подозреваемых воспользовался этой возможностью, другой до сих пор находится в следственном изоляторе.

В настоящее время досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд. Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы.

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