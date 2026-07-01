УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10844 відвідувача онлайн
Новини Виїзд чоловіків за кордон
630 16

За місяць понад тисячу людей намагалися незаконно перетнути кордон України, - Демченко

У червні понад тисяча людей намагалися незаконно перетнути кордон

Упродовж червня українські прикордонники затримали понад тисячу порушників державного кордону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Найбільше порушників затримали на кордоні з Румунією

За словами Демченка, загалом із початку 2026 року прикордонники затримали 6 300 осіб, які намагалися незаконно перетнути державний кордон.

Найбільше порушників – близько 3 300 – виявили на кордоні з Румунією. Ще 1 300 осіб затримали на кордоні з Молдовою.

"В цілому протягом червня затримано трохи більше тисячі порушників на кордоні і у прикордонній зоні", – повідомив Андрій Демченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спроб незаконного перетину кордону стало менше, ніж у попередні роки, - ДПСУ

Автор: 

кордон (5024) затримання (4329) прикордонники (1264) Демченко Андрій (420)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
З країни мрій Зе хочуть втікати раби !
показати весь коментар
01.07.2026 14:06 Відповісти
+7
евреи сделали концлагерь в украине- отыгрались на украинцах по полной за свое унижение и мировой антисемитизм
показати весь коментар
01.07.2026 14:23 Відповісти
+6
Неподобство, что себе позволяют второсортные, товарищ Демченко негодует.
показати весь коментар
01.07.2026 14:08 Відповісти

Завантаження...

 
 