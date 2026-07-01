За місяць понад тисячу людей намагалися незаконно перетнути кордон України, - Демченко

Упродовж червня українські прикордонники затримали понад тисячу порушників державного кордону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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Найбільше порушників затримали на кордоні з Румунією

За словами Демченка, загалом із початку 2026 року прикордонники затримали 6 300 осіб, які намагалися незаконно перетнути державний кордон.

Найбільше порушників – близько 3 300 – виявили на кордоні з Румунією. Ще 1 300 осіб затримали на кордоні з Молдовою.

"В цілому протягом червня затримано трохи більше тисячі порушників на кордоні і у прикордонній зоні", – повідомив Андрій Демченко.

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