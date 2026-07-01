За місяць понад тисячу людей намагалися незаконно перетнути кордон України, - Демченко
Упродовж червня українські прикордонники затримали понад тисячу порушників державного кордону.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
Найбільше порушників затримали на кордоні з Румунією
За словами Демченка, загалом із початку 2026 року прикордонники затримали 6 300 осіб, які намагалися незаконно перетнути державний кордон.
Найбільше порушників – близько 3 300 – виявили на кордоні з Румунією. Ще 1 300 осіб затримали на кордоні з Молдовою.
"В цілому протягом червня затримано трохи більше тисячі порушників на кордоні і у прикордонній зоні", – повідомив Андрій Демченко.
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+10 Alex K #531926
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