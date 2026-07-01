За месяц более тысячи человек пытались незаконно пересечь границу Украины, - Демченко
В течение июня украинские пограничники задержали более тысячи нарушителей государственной границы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Больше всего нарушителей задержали на границе с Румынией
По словам Демченко, в целом с начала 2026 года пограничники задержали 6 300 человек, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу.
Больше всего нарушителей – около 3 300 – выявили на границе с Румынией. Еще 1 300 человек задержали на границе с Молдовой.
"В целом в течение июня задержано чуть больше тысячи нарушителей на границе и в приграничной зоне", - сообщил Андрей Демченко.
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