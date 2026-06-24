Число попыток незаконного пересечения границы стало меньше, чем в предыдущие годы, - ГПСУ

В настоящее время наблюдается тенденция к сокращению попыток незаконного пересечения границы с Украины по сравнению с прошлыми годами.

Об этом заявил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко во время брифинга, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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В пограничной службе отметили снижение активности нарушителей

"Если сравнить те показатели, которые у нас есть на данный момент, за этот год, и если сравнивать всю статистику за прошлые годы, особенно 2024 и 2025 годов. Именно в эти годы до августа 2025 года количество попыток незаконного пересечения границы было на достаточно высоком уровне. На это также влияли сезонные показатели... На данный момент тенденция, которую мы наблюдали в августе прошлого года, сохраняется. Возможно, в мае количество попыток немного увеличилось по сравнению с апрелем", - уточнил представитель ГПСУ.

Впрочем, он заверил, что существенного увеличения не произошло, как это было в предыдущие годы.

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По словам Демченко, в июне было задержано чуть более 800 человек при попытке незаконно пересечь границу.

"Увеличения сейчас не наблюдается. Тенденция такая же, как и в мае", - уточнил представитель пограничного ведомства.

Больше всего нарушений фиксируется на границе с Румынией

Он также добавил, что в настоящее время наибольшее количество попыток незаконного пересечения границы происходит именно на участке границы с Румынией, а на границе с Беларусью пока практически не фиксируется попыток незаконного пересечения.

С начала года разоблачено около 150 групп перевозчиков

"Если говорить о преступных группах, которые переправляют людей за границу, в этом году было раскрыто около 150 преступных групп, почти 50 групп были раскрыты в мае", - резюмировал он.

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