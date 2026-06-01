Под видом волонтерской поездки: раскрыта попытка незаконной переправки мужчин за границу. ФОТО
Офицеры оперативного подразделения Черновицкого пограничного отряда раскрыли и пресекли новую схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.
Организаторы пытались использовать для маскировки тему гуманитарной помощи, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Главный организатор схемы искал своих "клиентов" через популярные анонимные мессенджеры. На его предложение откликнулись двое жителей Полтавы.
Чтобы беспрепятственно обходить блокпосты и проверки на пути к границе, дельцы придумали хитрый план:
-
для перевозки клиентов задействовали микроавтобус с волонтерской символикой;
-
в случае проверки мужчины должны были рассказывать заранее подготовленную историю о том, что они якобы прибыли в контролируемый пограничный район с официальной волонтерской целью.
За такой "безопасный" и замаскированный маршрут в Молдову каждый из жителей Полтавы заплатил организаторам по 10 000 долларов США.
В назначенное время один из соучастников сделки посадил пассажиров в микроавтобус и двинулся в сторону государственной границы. Однако оперативная информация пограничников сработала на опережение — транспортное средство остановили для проверки на одном из постов.
Пограничники быстро раскусили выдуманную историю о "гуманитарной миссии" и задержали водителя вместе с пассажирами.
Сейчас правоохранители проводят комплексные оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить точное местонахождение и задержать главного организатора этой противоправной схемы. Нарушителям грозит уголовная ответственность.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Станом на 10.05.2026 знаходився в північній агломерації Тель-Авіву, місті Герцлія. Українська сторона не передавала правоохоронним органам держави Ізраїль вимог юридичного характеру про видачу, або затримання Міндіча, як фігуранта кримінальної справи."