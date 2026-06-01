Медведи загнали на дерево киевлянина, который намеревался незаконно пересечь границу с Румынией
Желание незаконно попасть за границу по горным тропам едва не стоило жизни жителю столицы, который вместо европейского уюта оказался лицом к лицу с дикой природой Карпат. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом необычном инциденте рассказали в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.
Житель Киева решил нелегально пересечь государственную границу в сторону Румынии. Для этого он самостоятельно проложил маршрут по высокогорной местности в зоне ответственности Мукачевского пограничного отряда, обходя официальные пункты пропуска.
Однако во время ночного перехода через лесистые горы планы уклониста кардинально изменились. В темноте мужчина неожиданно столкнулся с большой медведицей. Оказавшись перед смертельной угрозой, "турист" мгновенно забыл о Румынии и вспомнил навыки выживания - он быстро взобрался на ближайшее высокое дерево.
Просидев на ветках в страхе и холоде и поняв, что самостоятельно спуститься не сможет, киевлянин вынужден был позвонить на горячую линию экстренных служб и просить о спасении.
На место происшествия оперативно выехала поисковая группа пограничников Мукачевского отряда. К моменту их прибытия разъяренное животное уже ушло вглубь леса. Военнослужащие безопасно сняли испуганного нарушителя с дерева и доставили его в пограничное подразделение, где согрели и напоили чаем.
Вместо желанного зарубежья киевлянина теперь ждет суд: в отношении него составлен административный протокол за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины (ст. 204-1 КУоАП).
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А ще смішно що з України біжать ЗНАЧНО більше чим з РФ і можливо уже більше чим за весь час існування СССР
з україни можна.
ось і всьо!
Міндіч який вкрав міліарди доларів і діставав контракти НАВІТЬ не будучи громадянином країни - все норм
ЗЕ і вся його шобла яка зменшила населення на 50% - все ок
Знищення 3 ліній оборони Маріуполя як і мінних полів що привело до смертей 200 000 людей - все норм, ці люди при владі і не розстріляні
ПРОСТО ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ який хоче ВИЖИТИ в мясорубці влаштованій евреями - "організм" що не має права на життя.
МДА. Нічим уже нема різниці від РФ в плані дебілізації мас
Щодо євреїв і м'ясорубки - це вже кацапський наратив і шось я не чув, аби #у#ла називали євреєм. Бо він і є звичайний угрофін
кияни завжди красиві та пахучі.
міндічі виїжджають відкрито, з купою бабла в багажнику.
НАБУ не допитувало мене у справі Міндіча, - співвласник Fire Point Штілерман
На квартирі Міндіча був близько 15 разів. Він хотів придбати частку у Fire Point, - Штілерман. ВIДЕО
Колективний Саша і колективний Міндіч
Увага на дати публікацій.
що ж то коїться?
перевелися кияни!
от, в наше врємя.....
пам'ятаю як сьогодні, зажигалі ми на оболоні.....
до речі, у мене була клюшка "мукачево".
і коньки ботас.
я грав за "красний ескаватор" той що на святошинє. був колись.
Де таке зараз, покажеш?
Якщо він був в 199 центрі - бо це єдиний центр ДШВ під Житомиром наскільки я знаю - то там дають непогану базу.
А скільки ти думав мають готувати піхоту в умовах великої війни і мобілізації?
Якби він не загинув, ти б мабуть так не писав, але на жаль війна така штука що ніяка хоч спецназівська підготовка не дає гарантії від втрат.
Цих ухилєсів просто відпускають з накладанням смішного штрафу, реальної відповідальності нуль, як спортивна рибалка. Про це тут писали колись. Саджають тільки організаторів схем перетину тому вони просто впарюють онлайн карти цим організмам і адьє.
Тобто ЗЕбіляндія це пофакту країна неляканих ухилесів де за неявку за повісткою або навіть втечу з воюючої країни тобі світить максимум штраф.
А вони ще мають нахабність скиглити про якісь утиски і концтабір, проперджуючи п'ятий рік свої дивани.
😹😹😹