Медведи загнали на дерево киевлянина, который намеревался незаконно пересечь границу с Румынией

Желание незаконно попасть за границу по горным тропам едва не стоило жизни жителю столицы, который вместо европейского уюта оказался лицом к лицу с дикой природой Карпат. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом необычном инциденте рассказали в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Житель Киева решил нелегально пересечь государственную границу в сторону Румынии. Для этого он самостоятельно проложил маршрут по высокогорной местности в зоне ответственности Мукачевского пограничного отряда, обходя официальные пункты пропуска.

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Однако во время ночного перехода через лесистые горы планы уклониста кардинально изменились. В темноте мужчина неожиданно столкнулся с большой медведицей. Оказавшись перед смертельной угрозой, "турист" мгновенно забыл о Румынии и вспомнил навыки выживания - он быстро взобрался на ближайшее высокое дерево.

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Просидев на ветках в страхе и холоде и поняв, что самостоятельно спуститься не сможет, киевлянин вынужден был позвонить на горячую линию экстренных служб и просить о спасении.

На место происшествия оперативно выехала поисковая группа пограничников Мукачевского отряда. К моменту их прибытия разъяренное животное уже ушло вглубь леса. Военнослужащие безопасно сняли испуганного нарушителя с дерева и доставили его в пограничное подразделение, где согрели и напоили чаем.

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Вместо желанного зарубежья киевлянина теперь ждет суд: в отношении него составлен административный протокол за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины (ст. 204-1 КУоАП).

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