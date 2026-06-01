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Медведи загнали на дерево киевлянина, который намеревался незаконно пересечь границу с Румынией

Желание незаконно попасть за границу по горным тропам едва не стоило жизни жителю столицы, который вместо европейского уюта оказался лицом к лицу с дикой природой Карпат. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом необычном инциденте рассказали в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Житель Киева решил нелегально пересечь государственную границу в сторону Румынии. Для этого он самостоятельно проложил маршрут по высокогорной местности в зоне ответственности Мукачевского пограничного отряда, обходя официальные пункты пропуска.

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Однако во время ночного перехода через лесистые горы планы уклониста кардинально изменились. В темноте мужчина неожиданно столкнулся с большой медведицей. Оказавшись перед смертельной угрозой, "турист" мгновенно забыл о Румынии и вспомнил навыки выживания - он быстро взобрался на ближайшее высокое дерево.

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Просидев на ветках в страхе и холоде и поняв, что самостоятельно спуститься не сможет, киевлянин вынужден был позвонить на горячую линию экстренных служб и просить о спасении.

На место происшествия оперативно выехала поисковая группа пограничников Мукачевского отряда. К моменту их прибытия разъяренное животное уже ушло вглубь леса. Военнослужащие безопасно сняли испуганного нарушителя с дерева и доставили его в пограничное подразделение, где согрели и напоили чаем.

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Вместо желанного зарубежья киевлянина теперь ждет суд: в отношении него составлен административный протокол за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины (ст. 204-1 КУоАП).

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Автор: 

Госпогранслужба (7150) граница (5387) задержание (6548) Карпаты (306) Мукачево (357) Румыния (1299) Закарпатская область (2760) Мукачевский район (29)
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Топ комментарии
+19
Хммммм як класно ДЕБІЛІЗУВАЛИ народ.

Міндіч який вкрав міліарди доларів і діставав контракти НАВІТЬ не будучи громадянином країни - все норм
ЗЕ і вся його шобла яка зменшила населення на 50% - все ок
Знищення 3 ліній оборони Маріуполя як і мінних полів що привело до смертей 200 000 людей - все норм, ці люди при владі і не розстріляні

ПРОСТО ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ який хоче ВИЖИТИ в мясорубці влаштованій евреями - "організм" що не має права на життя.

МДА. Нічим уже нема різниці від РФ в плані дебілізації мас
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01.06.2026 10:26 Ответить
+17
Навіть ведмеді допомагають ловити ухилянтів))
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01.06.2026 10:13 Ответить
+16
Чотириразового ніяк не зловлять.
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01.06.2026 10:29 Ответить
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01.06.2026 10:05 Ответить
ХАХАХАХХА ЯК СМІШНО. ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ мало не зжер хижак. Смішно шо капець

А ще смішно що з України біжать ЗНАЧНО більше чим з РФ і можливо уже більше чим за весь час існування СССР
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01.06.2026 10:11 Ответить
з кацапії не можна втикати!
з україни можна.
ось і всьо!
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01.06.2026 10:20 Ответить
Ну, то ведмедиця мало не зжерла організм схожий на ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ.
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01.06.2026 10:21 Ответить
Хммммм як класно ДЕБІЛІЗУВАЛИ народ.

Міндіч який вкрав міліарди доларів і діставав контракти НАВІТЬ не будучи громадянином країни - все норм
ЗЕ і вся його шобла яка зменшила населення на 50% - все ок
Знищення 3 ліній оборони Маріуполя як і мінних полів що привело до смертей 200 000 людей - все норм, ці люди при владі і не розстріляні

ПРОСТО ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ який хоче ВИЖИТИ в мясорубці влаштованій евреями - "організм" що не має права на життя.

МДА. Нічим уже нема різниці від РФ в плані дебілізації мас
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01.06.2026 10:26 Ответить
Ти перевір- євреї тобі ще й в стрінги насрали.
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01.06.2026 10:47 Ответить
А то нічого, що тих "євреїв" про яких Ви згадуєте, понавибирали по приколу оті ПРОСТІ ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ, які тепер не хочуть її захищати бо "мають право на життя"? Тобто ті, хто зараз в окопах на передку, НЕ мають права на життя? І до чого тут Міндіч?..
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01.06.2026 10:53 Ответить
Выбирали одного
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01.06.2026 11:10 Ответить
Я не знаю про національну приналежність всіх депутатів ВР (мені це не цікаво), але вибрали самого головного, який вже підтягнув своїх. Вибирали ж аби не "вальцмана"?
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01.06.2026 11:43 Ответить
Так при чому тут міндіч до медведя? Мудаки обидва шо міндіч шо цей мілий вкрвїнчік.

Щодо євреїв і м'ясорубки - це вже кацапський наратив і шось я не чув, аби #у#ла називали євреєм. Бо він і є звичайний угрофін
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01.06.2026 10:55 Ответить
Приїдь у 67 бригаду і розкажи все це моїм побратимам. Тут Вам вельми дохідливо пояснять, по чому в Одесі рубероїд...
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01.06.2026 13:16 Ответить
ти теж можеш бігти, тебе точно зжере ведмідь )))
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01.06.2026 11:41 Ответить
Навіть ведмеді допомагають ловити ухилянтів))
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01.06.2026 10:13 Ответить
Чотириразового ніяк не зловлять.
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01.06.2026 10:29 Ответить
цікаво, чому ведмедиця не полізла на дерево за "туристом"?
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01.06.2026 10:14 Ответить
Мабуть, погано пахнув!
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01.06.2026 10:16 Ответить
ну що ви таке кажете?
кияни завжди красиві та пахучі.
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01.06.2026 10:21 Ответить
Може кокс у кишенях був))
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01.06.2026 20:03 Ответить
чекала, на живця ловила дуже товстих не вміючих стрєлять мальчиків
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01.06.2026 12:10 Ответить
Мабуть, стовбур був слизький...
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01.06.2026 10:23 Ответить
міндічі не бігають по деревах.
міндічі виїжджають відкрито, з купою бабла в багажнику.
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01.06.2026 10:22 Ответить
ой, людоньки добрі!
що ж то коїться?
перевелися кияни!

от, в наше врємя.....
пам'ятаю як сьогодні, зажигалі ми на оболоні.....

до речі, у мене була клюшка "мукачево".
і коньки ботас.
я грав за "красний ескаватор" той що на святошинє. був колись.
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01.06.2026 10:19 Ответить
Вдруге бачу ту саму новину. Що ,перший раз не налякали? Хоч сто раз кажи халва , у роті солодше не стане . Хоч тисячу раз кажи - ми бережемо життя військових , це не змінить ситуацію з бусифікацією і знищенням непідготовлених свіжомобілізованих у дурних операціях. У цьому винні командири , починаючи с головнокомандувача ,в тому числі верховного , і поки вони не зміняться усе буде як хоче ху*ло , тобто знищення українців. Так , є адекватні командири , але їх виживають з армії і ставлять тих хто виконує накази без питань . Сирський , це совковий генерал якому не дає спокійно спати слава маршала Жукова . А ще у нього рідні у параші живуть під наглядом ФСБ.
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01.06.2026 10:19 Ответить
ну нащо ти ригаєш про непідготовлених свіжомобілізованих?
Де таке зараз, покажеш?
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01.06.2026 11:03 Ответить
А що мені показувати ? 19 січня 2025 року мого свояка що не служив і був у мирний час не годен спіймали , ВЛК за годину його визнала повністю годен , 79 ДШБ , тижденьу Ніколаєві ,потім повезли під Житомир 45 днів БВЗП , йому 43 , казав що до таким як він поблажки бо не тягнуть фізично , тобто підготовка так собі . Потім повезли на схід , 3 дні полігонів , за 3 дні спав години 2-3 . Потім зразу на бойове і все- дупа. 19 березня останнє повідомлення. 26 березня сповіщення - зник без вісти ! Той хто скаже що це нормальна підготовка і нормальне ставлення , хай поцілує Сирського разом з Зеленським в дупу і вилиже її! Бо це не підготовка ! Це просто знищення. Для мене цього приклада достатньо.
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01.06.2026 16:03 Ответить
півтора місяці БЗВП це якась фігова підготовка для піхоти по-твоєму?
Якщо він був в 199 центрі - бо це єдиний центр ДШВ під Житомиром наскільки я знаю - то там дають непогану базу.
А скільки ти думав мають готувати піхоту в умовах великої війни і мобілізації?
Якби він не загинув, ти б мабуть так не писав, але на жаль війна така штука що ніяка хоч спецназівська підготовка не дає гарантії від втрат.
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01.06.2026 19:33 Ответить
Я б нічого не казав , якби не почали шукати і вивчати саме це 79ДШБ. Так от там більшість гине саме на першому бойовому! Це як розуміти? Це норма? Крім того що гогять на м'ясо я нічого не можу сказати.А 45 днів це ніщо! За 45 днів нічому не можна навчитись , крім копати окопи і якою стороною автомата тримати. Саме копати лежачи їх і вчили. Судячи з усього вчили по методичках 1 світової. Та й фізичну форму за 45 днів ніяк не підтягнеш. Я у 45 пішов у спортзал , так тільки через 3 місяці більш менш бігав і фізичні навантаження витримував. Це не 20 і навіть не 30 років. От питання як мене у 59 років за 45 днів навчать , чи зараз вже 54 дні ? І як мені суглоби і спину вилікують? На влк 4 статті написали ,але годен у штурмовики. Теж вважаєш півтора місяці достатньо? Тобто по тоїм словам піхота в умовах великої війни то смертники? Тоді нахер цю армію! А ще мені цікаво як ті хто довів армію до цьоо стану збираються її реформувати !? Це як вовки себе до вегетаріанства привчатимуть.
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01.06.2026 20:43 Ответить
Погранців в окопи на фронт, кордон ведмеді охороняють, безкоштовно.
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01.06.2026 10:25 Ответить
Не квакай.ДПСУ воює з першого дня на ротаційній основі.На відміну від тебе.
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01.06.2026 10:27 Ответить
100%
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01.06.2026 10:32 Ответить
Ти не знаєш з чого складаються складаються СОУ?А і правда,звідки сцикуну таке знать? Аби гавкать.Я своє відвоював.
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01.06.2026 17:45 Ответить
Зняли з дерева,напоїли чаєм,витерли сльозки,випрали штанці. Вручили повістку і направили на бзвп.
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01.06.2026 10:26 Ответить
та якби ж то.
Цих ухилєсів просто відпускають з накладанням смішного штрафу, реальної відповідальності нуль, як спортивна рибалка. Про це тут писали колись. Саджають тільки організаторів схем перетину тому вони просто впарюють онлайн карти цим організмам і адьє.
Тобто ЗЕбіляндія це пофакту країна неляканих ухилесів де за неявку за повісткою або навіть втечу з воюючої країни тобі світить максимум штраф.
А вони ще мають нахабність скиглити про якісь утиски і концтабір, проперджуючи п'ятий рік свої дивани.
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01.06.2026 11:09 Ответить
в мою першу 125-ку - де завгодно, там де я зараз - тільки по співбесіді і якщо маєш відповідні навчики
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01.06.2026 19:29 Ответить
Бандероведмідь
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01.06.2026 10:31 Ответить
якісь не правильні ведмеді, не вміють по деревах лазити... скільки харчу пропало.
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01.06.2026 10:31 Ответить
А де медведі
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01.06.2026 10:55 Ответить
...медведи скинули шкуры, взяли оружие и провели первичный опрос.🐻🐻
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01.06.2026 11:06 Ответить
Є українська народна пісня: "Ухилянт, ти мене називала, і водила в поля край села..."
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01.06.2026 10:58 Ответить
Одиничний випадок, чуваку реально не повезло. Якби не це, думаю нормально перейшов би кордон. Можна скільки завгодно публікувати статті про ухилянтів, й про те, що їх ловлять, але реальні цифри говорять самі за себе: тільки до Румунії з України кожного дня потрапляє 20-30 чоловік, де їм відразу надають офіційний прихисток, а далі вони розтікаються по Європі й вже навряд чи колись повернуться. Плюс ті, хто офіційно виїжджає. Загалом, це вже національна демографічна катастрофа страшних масштабів, просто не всі усвідомлюють.
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01.06.2026 11:04 Ответить
вдень треба переходити, як і взагалі мандрувати. йти вночі це тільки здається, що надійніше, вночі треба спати в вибраному в кінця ходового дня, надійному місці. окремий випадок "упередження виживання" (с)
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01.06.2026 11:14 Ответить
чисто тема піднятих по тривозі, патріатічєских медійних "нафронтників" ))
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01.06.2026 11:07 Ответить
Щось поки що переважно старається десант підспідничників...
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01.06.2026 13:19 Ответить
Як турист в темряві зрозумів, що то медведиця, та ще й велика? Коли прикордонники прибули, її вже там не було. Може то якийсь пес-приблуда? А житель столиці вперше в житті побачив очі що світяться і зразу в штани наклав.
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01.06.2026 11:13 Ответить
Я ж біля тебе в окопі з калашом. Ти шо, сліпий?
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01.06.2026 19:11 Ответить
Ведмедиця гірше бурята - 100% заброньована прикоритна потвора що працює на ОП і бере хабарі. І ще непогано було би перевірити її національність.

😹😹😹
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01.06.2026 11:13 Ответить
Зібрався вже черепи вимірювати, сверхчеловек?
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01.06.2026 12:55 Ответить
треба терміново прийняти закон про антиведмедизм
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01.06.2026 13:44 Ответить
а ти чого плачеш, ухилесік? тобі теж мішка жопу порвав в карпатському лісі? ))))
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01.06.2026 17:56 Ответить
медведица служит в тцк.
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01.06.2026 11:54 Ответить
У якому званні ведмедиця у погранців? Пора підвищувать по-любому!
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01.06.2026 12:35 Ответить
Він її геніталії полапав, чи як визначив, що то не ведмідь? Чи просто політруки забрехались...
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01.06.2026 12:52 Ответить
Доморощеним шерлокам холмсам не спадало на думку, що у ведмедиці, що стала на задні лапи, досить легко розгледіти цілий набір сосків...
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01.06.2026 13:27 Ответить
Навіть ведмеді не ******* ухилянтів.
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01.06.2026 13:59 Ответить
Читала,як у радянські часи ,38-48рік,тікали з Колими та других міст засуджені.Через ліса,тайгу,у 40 град.мороз.А тут ночью йому холодно,на вулиці плюс.Ну перетерпів би,почекав коли медвідь піде далі,потім зліз,та далі йди,навіщо палитись? можна балончики брати,з газом,чи інші речі щоб відвернути тварин.Я ходила по горах.ночувала-треба бути готовим до всього.Жаль,що такі чоловіки пішли-на війну бояться,втекти-теж всього бояться.Треба вміти подолати труднощі та різну безпеку.
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01.06.2026 15:23 Ответить
Теперь 100% в горные егеря.
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02.06.2026 05:31 Ответить
 
 