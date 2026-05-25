В Кременчуге будут судить двух гражданских за помощь в дезертирстве из учебного центра, - ГБР
В Кременчуге будут судить двух гражданских лиц, которых обвиняют в организации побега мобилизованного военнослужащего из учебного центра в Житомирской области. По данным ГБР, мужчину вывезли на автомобиле в Кременчуг, после чего он вернулся на работу на СТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Сотрудники ГБР во взаимодействии с Нацполицией завершили досудебное расследование в отношении двух жителей Кременчуга. Обвинительный акт направлен в суд.
Работодатель помог сбежать из учебного центра
По данным следствия, военнослужащий после мобилизации попал в учебный центр в Житомирской области, однако решил сбежать. Для этого он обратился к своему бывшему работодателю.
Тот привлек знакомого, который согласился вывезти военного на автомобиле. Ночью "перевозчик" приехал в оговоренное место вблизи центра, военный покинул территорию части, переоделся в гражданскую одежду и сел в машину. Его доставили в Кременчуг.
На следующий день мужчина вернулся на работу на СТО.
Сотрудники ГБР установили его местонахождение и разоблачили лиц, которые помогли организовать побег.
Какие обвинения выдвинуты
- Владельца СТО обвиняют: по ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 408 Уголовного кодекса Украины - подстрекательство к пособничеству в дезертирстве.
- "Перевозчика" - по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 Уголовного кодекса Украины - пособничество в дезертирстве.
Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Как дальше действовал военнослужащий?
Военнослужащий после уведомления о подозрении вернулся на службу. Суд освободил его от уголовной ответственности, сейчас он служит в боевом подразделении ВСУ.
За таке на років 10 треба до буцегарні, або у війська!