Житель Ровно заплатил директору учебного заведения более 100 тысяч гривен за "работу с броней", - полиция

В Ровно будут судить мужчину, который заплатил взятку за работу с отсрочкой от мобилизации

В Ровенской области предстанет перед судом 35-летний мужчина, который дал взятку за трудоустройство в учебном заведении, предоставлявшем отсрочку от мобилизации.

Следствием установлено, что с июня по ноябрь 2024 года житель Ровно передал директору учебного заведения неправомерную выгоду – в общей сложности 2 800 долларов и более 17 тысяч гривен. Деньги предоставлялись несколькими траншами в обмен на возможность трудоустройства в качестве преподавателя.

Должность предусматривала официальную отсрочку от призыва во время военного положения.

Следователи под процессуальным руководством областной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование завершено, материалы направлены в суд.

взятка бронирование мобилизация Ровенская область
Краще б перевірили "студентів" віком 30+. Десь недавно писали, що таких у нас понад 200 000.
07.05.2026 13:28 Ответить
І що? хіба це якось порушує закон? Хай краще перевірять не оборонні підприємства що надають бронь. Наприклад телекАнал що забронюва говноїда Петрова .
07.05.2026 15:17 Ответить
"хіба це якось порушує закон?" - якщо вони фіктивно "навчаються" то звісно що порушує.
Не робіть вигляд, що не розумієте.
Щодо решти цілком погоджуся, забагато розвелося "критичних" блазнів та "благодійних фондів", котрі торгують гуманітаркою.
07.05.2026 15:43 Ответить
Людина викупила собі трохи життя. Судді ж мають бронь і жеруть в три горла по ресторанах. А чим вони кращі? Швидше за все, вони значно гниліші за цього рівнянина, якого судитимуть за бажання жити. І суми хабарів у них зовсім інші, нанесена суспільству шкода значно більша.
07.05.2026 14:54 Ответить
 
 