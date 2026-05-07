Житель Ровно заплатил директору учебного заведения более 100 тысяч гривен за "работу с броней", - полиция

В Ровенской области предстанет перед судом 35-летний мужчина, который дал взятку за трудоустройство в учебном заведении, предоставлявшем отсрочку от мобилизации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Ровенской области.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Следствием установлено, что с июня по ноябрь 2024 года житель Ровно передал директору учебного заведения неправомерную выгоду – в общей сложности 2 800 долларов и более 17 тысяч гривен. Деньги предоставлялись несколькими траншами в обмен на возможность трудоустройства в качестве преподавателя.

Должность предусматривала официальную отсрочку от призыва во время военного положения.

Следователи под процессуальным руководством областной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование завершено, материалы направлены в суд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": $12 тысяч за "инвалидность" и попытка избежать реальной службы за деньги: будут судить пограничника