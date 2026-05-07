Рівнянин заплатив директору навчального закладу понад 100 тисяч гривень за "роботу з бронню", - поліція

У Рівному судитимуть чоловіка, який заплатив хабар за роботу з відстрочкою від мобілізації

На Рівненщині судитимуть 35-річного чоловіка, який заплатив хабар за працевлаштування у навчальному закладі, що надавало відстрочку від мобілізації.

Слідством встановлено, що з червня по листопад 2024 року житель Рівного передав директору навчального закладу неправомірну вигоду – загалом 2 800 доларів і понад 17 тисяч гривень. Гроші надавалися кількома траншами в обмін на можливість працевлаштування викладачем.

Посада передбачала офіційну відстрочку від призову під час воєнного стану.

Слідчі за процесуального керівництва обласної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 368-3 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування завершено, матеріали скеровано до суду.

Краще б перевірили "студентів" віком 30+. Десь недавно писали, що таких у нас понад 200 000.
07.05.2026 13:28 Відповісти
І що? хіба це якось порушує закон? Хай краще перевірять не оборонні підприємства що надають бронь. Наприклад телекАнал що забронюва говноїда Петрова .
07.05.2026 15:17 Відповісти
"хіба це якось порушує закон?" - якщо вони фіктивно "навчаються" то звісно що порушує.
Не робіть вигляд, що не розумієте.
Щодо решти цілком погоджуся, забагато розвелося "критичних" блазнів та "благодійних фондів", котрі торгують гуманітаркою.
07.05.2026 15:43 Відповісти
Людина викупила собі трохи життя. Судді ж мають бронь і жеруть в три горла по ресторанах. А чим вони кращі? Швидше за все, вони значно гниліші за цього рівнянина, якого судитимуть за бажання жити. І суми хабарів у них зовсім інші, нанесена суспільству шкода значно більша.
07.05.2026 14:54 Відповісти
 
 