Рівнянин заплатив директору навчального закладу понад 100 тисяч гривень за "роботу з бронню", - поліція

На Рівненщині судитимуть 35-річного чоловіка, який заплатив хабар за працевлаштування у навчальному закладі, що надавало відстрочку від мобілізації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує поліція Рівненської області.

Слідством встановлено, що з червня по листопад 2024 року житель Рівного передав директору навчального закладу неправомірну вигоду – загалом 2 800 доларів і понад 17 тисяч гривень. Гроші надавалися кількома траншами в обмін на можливість працевлаштування викладачем.

Посада передбачала офіційну відстрочку від призову під час воєнного стану.

Слідчі за процесуального керівництва обласної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 368-3 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування завершено, матеріали скеровано до суду.

