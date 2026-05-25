У Кременчуці судитимуть двох цивільних за допомогу в дезертирстві з навчального центру, - ДБР

У Кременчуці судитимуть двох цивільних, яких обвинувачують в організації втечі мобілізованого військового з навчального центру в Житомирській області. За даними ДБР, чоловіка вивезли автомобілем до Кременчука, після чого він повернувся працювати на СТО.

Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією завершили досудове розслідування щодо двох мешканців Кременчука. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Роботодавець допоміг втекти з навчального центру

За даними слідства, військовослужбовець після мобілізації потрапив до навчального центру в Житомирській області, однак вирішив втекти. Для цього він звернувся до свого колишнього роботодавця.

Той залучив знайомого, який погодився вивезти військового автомобілем. Уночі "перевізник" приїхав до визначеного місця поблизу центру, військовий залишив територію частини, переодягнувся у цивільний одяг і сів у авто. Його доставили до Кременчука.



Наступного дня чоловік повернувся до роботи на СТО.



Працівники ДБР встановили його місцеперебування та викрили осіб, які допомогли організувати втечу.

Які обвинувачення висунуто

Власника СТО обвинувачують: за ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 408 Кримінального кодексу України — підбурення до пособництва в дезертирстві.

"Перевізника" — за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 Кримінального кодексу України — пособництво в дезертирстві.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Як далі діяв військовослужбовець?

Військовослужбовець після повідомлення про підозру повернувся до служби. Суд звільнив його від кримінальної відповідальності, наразі він служить у бойовому підрозділі ЗСУ.