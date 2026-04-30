В Одессе более 10 человек в военной форме и балаклавах вытолкнули мужчину из дома и затолкали в микроавтобус. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой восемь мужчин в балаклавах и в форме, похожей на военную, выталкивают мужчину из двухэтажного дома, запихивают в микроавтобус и уезжают.

Как сообщает Цензор.НЕТ, авторы публикации утверждают, что инцидент снят на улице Чернышевского в Одессе.

На кадрах видно, что с места происшествия мужчины в военной форме уехали на двух микроавтобусах серого и синего цветов. 

"Человека вывели из дома силой. Официальной информации пока нет", — отмечается в комментарии к видео.

Топ комментарии
+38
Це вже якийсь мордор та ескадрони смерті.
Якщо законів не існує, то і держави не існує.
30.04.2026 13:23 Ответить
+31
це викрадення ....агов ...це що за наху....
30.04.2026 13:24 Ответить
+30
Мабуть знали що в нього нема автомата, як в отого що в іншій новині. Наші котики.
30.04.2026 13:21 Ответить
Страница 3 из 3
Правильно роблять. А що залишається? Не хочуть самі йти, доводиться запихати. А як інакше? Всі хочуть жити в мирі, а ніхто не хоче воювати. В нас унікальна країна. Ви пойміть, довбані ухилянти, якщо не хочете воювати в українській армії, то доведеться воювати в російській, коли наш фронт посиплеться від нестачі людей.
30.04.2026 21:22 Ответить
Тупі люди бачать у монети лише дві сторони... І тільки розумні знають про існування грані...
30.04.2026 22:09 Ответить
Слухай Чапай, вже пройшли ті часи, коли толпи рабив йшли в психічну атаку на багнет противника. у рашци таких "добровильцив" у штурмови мясни роти у 10 разів більше. Оборона тримається всупереч таких дій, а не завдяки. Римська імперія завоювала півсвіту тому, що в їхній армії служили не раби як у османів, а сині комірці, фахівці професіонали. ТЦК була створена для того, щоб зруйнувати добровільний рух в Україні с самого початку, а не для того, щоб набрати якусь там кількість кандидатив сзч, і ворог за допомогою ТЦК успішно цього досяг.
01.05.2026 00:20 Ответить
ТЦКунівське злочинне бидло під покровительством головного злочинця - обкуреного ішака.
30.04.2026 21:36 Ответить
наконец-то даже цеезор в описании закладки все правильно написл - "бусификация"
01.05.2026 01:57 Ответить
Страница 3 из 3
 
 