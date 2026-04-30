В Одессе более 10 человек в военной форме и балаклавах вытолкнули мужчину из дома и затолкали в микроавтобус. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой восемь мужчин в балаклавах и в форме, похожей на военную, выталкивают мужчину из двухэтажного дома, запихивают в микроавтобус и уезжают.

Как сообщает Цензор.НЕТ, авторы публикации утверждают, что инцидент снят на улице Чернышевского в Одессе.

На кадрах видно, что с места происшествия мужчины в военной форме уехали на двух микроавтобусах серого и синего цветов.

"Человека вывели из дома силой. Официальной информации пока нет", — отмечается в комментарии к видео.

