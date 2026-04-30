В Одесі більш як 10 осіб у військовому однострої та балаклавах виштовхали чоловіка із будинку і запхали у мікроавтобус. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому восьмеро чоловіків у балаклавах та в однострої, подібному на військовий, виштовхують чоловіка із двоповерхового будинку, запихають у мікроавтобус та їдуть.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автори публікації стверджують, що інцидент зафільмований на вулиці Чернишевського в Одесі.

На кадрах видно, що із місця події чоловіки у військовій формі поїхали на двох мікроавтобусах сірого та синього кольорів. 

"Людину вивели з будинку силоміць. Офіційної інформації наразі немає", - зазначається у коментарі до відео.

Топ коментарі
+40
Це вже якийсь мордор та ескадрони смерті.
Якщо законів не існує, то і держави не існує.
30.04.2026 13:23 Відповісти
+32
це викрадення ....агов ...це що за наху....
30.04.2026 13:24 Відповісти
+30
Мабуть знали що в нього нема автомата, як в отого що в іншій новині. Наші котики.
30.04.2026 13:21 Відповісти
Україна Зеленського
30.04.2026 17:22 Відповісти
Наши котики з ЗСУ працюють. Ухилеса без портків прямо з унітазу зняли.
30.04.2026 19:02 Відповісти
А як тепер зрозуміти, де бандити, в де не бандити, всі однаково поводяться і вдягнуті?!
30.04.2026 20:09 Відповісти
Правильно роблять. А що залишається? Не хочуть самі йти, доводиться запихати. А як інакше? Всі хочуть жити в мирі, а ніхто не хоче воювати. В нас унікальна країна. Ви пойміть, довбані ухилянти, якщо не хочете воювати в українській армії, то доведеться воювати в російській, коли наш фронт посиплеться від нестачі людей.
30.04.2026 21:22 Відповісти
Тупі люди бачать у монети лише дві сторони... І тільки розумні знають про існування грані...
30.04.2026 22:09 Відповісти
Слухай Чапай, вже пройшли ті часи, коли толпи рабив йшли в психічну атаку на багнет противника. у рашци таких "добровильцив" у штурмови мясни роти у 10 разів більше. Оборона тримається всупереч таких дій, а не завдяки. Римська імперія завоювала півсвіту тому, що в їхній армії служили не раби як у османів, а сині комірці, фахівці професіонали. ТЦК була створена для того, щоб зруйнувати добровільний рух в Україні с самого початку, а не для того, щоб набрати якусь там кількість кандидатив сзч, і ворог за допомогою ТЦК успішно цього досяг.
01.05.2026 00:20 Відповісти
ТЦКунівське злочинне бидло під покровительством головного злочинця - обкуреного ішака.
30.04.2026 21:36 Відповісти
наконец-то даже цеезор в описании закладки все правильно написл - "бусификация"
01.05.2026 01:57 Відповісти
12+2 водія. Банда Зеленського
01.05.2026 04:19 Відповісти
Верховне говнокомандувач Зєля - поц..
01.05.2026 06:54 Відповісти
