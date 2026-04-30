В Одесі більш як 10 осіб у військовому однострої та балаклавах виштовхали чоловіка із будинку і запхали у мікроавтобус. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому восьмеро чоловіків у балаклавах та в однострої, подібному на військовий, виштовхують чоловіка із двоповерхового будинку, запихають у мікроавтобус та їдуть.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автори публікації стверджують, що інцидент зафільмований на вулиці Чернишевського в Одесі.

На кадрах видно, що із місця події чоловіки у військовій формі поїхали на двох мікроавтобусах сірого та синього кольорів.

"Людину вивели з будинку силоміць. Офіційної інформації наразі немає", - зазначається у коментарі до відео.

