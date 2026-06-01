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Ведмеді загнали на дерево киянина, який мав намір незаконно перетнути кордон із Румунією. ВIДЕО

Бажання незаконно потрапити за кордон гірськими стежками ледь не коштувало життя мешканцю столиці, який замість європейського затишку зустрівся віч-на-віч із дикою природою Карпат. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про непересічний інцидент розповіли у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Житель Києва вирішив нелегально перетнути державний рубіж у бік Румунії. Для цього він самостійно проклав маршрут високогірною місцевістю в зоні відповідальності Мукачівського прикордонного загону, оминаючи офіційні пункти пропуску.

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Проте під час нічного переходу через заліснені гори плани ухилянта кардинально змінилися. У темряві чоловік несподівано зіштовхнувся з великою ведмедицею. Опинившись перед смертельною загрозою, "турист" миттєво забув про Румунію і згадав навички виживання - він швидко видерся на найближче високе дерево.

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Просидівши на гілках у страху та холоді і зрозумівши, що самотужки спуститися не зможе, киянин змушений був зателефонувати на гарячу лінію екстрених служб і благати про порятунок.

На місце події оперативно висунулася пошукова група прикордонників Мукачівського загону. На момент їхнього прибуття розлючена тварина вже пішла вглиб лісу. Військовослужбовці безпечно зняли переляканого порушника з дерева та доправили його до прикордонного підрозділу, де обігріли й напоїли чаєм.

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Замість омріяного закордону на киянина тепер чекає суд: стосовно нього складено адміністративний протокол за спробу незаконного перетинання державного кордону України (ст. 204-1 КУпАП).

Також дивіться: В Одесі більш як 10 осіб у військовому однострої та балаклавах виштовхали чоловіка із будинку і запхали у мікроавтобус. ВIДЕО

Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6740) кордон (4998) затримання (4315) Карпати (278) Мукачево (192) Румунія (1407) Закарпатська область (2260) Мукачівський район (31)
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Топ коментарі
+19
Хммммм як класно ДЕБІЛІЗУВАЛИ народ.

Міндіч який вкрав міліарди доларів і діставав контракти НАВІТЬ не будучи громадянином країни - все норм
ЗЕ і вся його шобла яка зменшила населення на 50% - все ок
Знищення 3 ліній оборони Маріуполя як і мінних полів що привело до смертей 200 000 людей - все норм, ці люди при владі і не розстріляні

ПРОСТО ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ який хоче ВИЖИТИ в мясорубці влаштованій евреями - "організм" що не має права на життя.

МДА. Нічим уже нема різниці від РФ в плані дебілізації мас
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01.06.2026 10:26 Відповісти
+17
Навіть ведмеді допомагають ловити ухилянтів))
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01.06.2026 10:13 Відповісти
+16
Чотириразового ніяк не зловлять.
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01.06.2026 10:29 Відповісти
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01.06.2026 10:05 Відповісти
ХАХАХАХХА ЯК СМІШНО. ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ мало не зжер хижак. Смішно шо капець

А ще смішно що з України біжать ЗНАЧНО більше чим з РФ і можливо уже більше чим за весь час існування СССР
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01.06.2026 10:11 Відповісти
з кацапії не можна втикати!
з україни можна.
ось і всьо!
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01.06.2026 10:20 Відповісти
Ну, то ведмедиця мало не зжерла організм схожий на ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ.
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01.06.2026 10:21 Відповісти
Хммммм як класно ДЕБІЛІЗУВАЛИ народ.

Міндіч який вкрав міліарди доларів і діставав контракти НАВІТЬ не будучи громадянином країни - все норм
ЗЕ і вся його шобла яка зменшила населення на 50% - все ок
Знищення 3 ліній оборони Маріуполя як і мінних полів що привело до смертей 200 000 людей - все норм, ці люди при владі і не розстріляні

ПРОСТО ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ який хоче ВИЖИТИ в мясорубці влаштованій евреями - "організм" що не має права на життя.

МДА. Нічим уже нема різниці від РФ в плані дебілізації мас
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01.06.2026 10:26 Відповісти
Ти перевір- євреї тобі ще й в стрінги насрали.
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01.06.2026 10:47 Відповісти
А то нічого, що тих "євреїв" про яких Ви згадуєте, понавибирали по приколу оті ПРОСТІ ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ, які тепер не хочуть її захищати бо "мають право на життя"? Тобто ті, хто зараз в окопах на передку, НЕ мають права на життя? І до чого тут Міндіч?..
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01.06.2026 10:53 Відповісти
Выбирали одного
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01.06.2026 11:10 Відповісти
Я не знаю про національну приналежність всіх депутатів ВР (мені це не цікаво), але вибрали самого головного, який вже підтягнув своїх. Вибирали ж аби не "вальцмана"?
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01.06.2026 11:43 Відповісти
Так при чому тут міндіч до медведя? Мудаки обидва шо міндіч шо цей мілий вкрвїнчік.

Щодо євреїв і м'ясорубки - це вже кацапський наратив і шось я не чув, аби #у#ла називали євреєм. Бо він і є звичайний угрофін
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01.06.2026 10:55 Відповісти
Приїдь у 67 бригаду і розкажи все це моїм побратимам. Тут Вам вельми дохідливо пояснять, по чому в Одесі рубероїд...
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01.06.2026 13:16 Відповісти
ти теж можеш бігти, тебе точно зжере ведмідь )))
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01.06.2026 11:41 Відповісти
Навіть ведмеді допомагають ловити ухилянтів))
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01.06.2026 10:13 Відповісти
Чотириразового ніяк не зловлять.
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01.06.2026 10:29 Відповісти
цікаво, чому ведмедиця не полізла на дерево за "туристом"?
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01.06.2026 10:14 Відповісти
Мабуть, погано пахнув!
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01.06.2026 10:16 Відповісти
ну що ви таке кажете?
кияни завжди красиві та пахучі.
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01.06.2026 10:21 Відповісти
Може кокс у кишенях був))
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01.06.2026 20:03 Відповісти
чекала, на живця ловила дуже товстих не вміючих стрєлять мальчиків
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01.06.2026 12:10 Відповісти
Мабуть, стовбур був слизький...
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01.06.2026 10:23 Відповісти
міндічі не бігають по деревах.
міндічі виїжджають відкрито, з купою бабла в багажнику.
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01.06.2026 10:22 Відповісти
ой, людоньки добрі!
що ж то коїться?
перевелися кияни!

от, в наше врємя.....
пам'ятаю як сьогодні, зажигалі ми на оболоні.....

до речі, у мене була клюшка "мукачево".
і коньки ботас.
я грав за "красний ескаватор" той що на святошинє. був колись.
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01.06.2026 10:19 Відповісти
Вдруге бачу ту саму новину. Що ,перший раз не налякали? Хоч сто раз кажи халва , у роті солодше не стане . Хоч тисячу раз кажи - ми бережемо життя військових , це не змінить ситуацію з бусифікацією і знищенням непідготовлених свіжомобілізованих у дурних операціях. У цьому винні командири , починаючи с головнокомандувача ,в тому числі верховного , і поки вони не зміняться усе буде як хоче ху*ло , тобто знищення українців. Так , є адекватні командири , але їх виживають з армії і ставлять тих хто виконує накази без питань . Сирський , це совковий генерал якому не дає спокійно спати слава маршала Жукова . А ще у нього рідні у параші живуть під наглядом ФСБ.
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01.06.2026 10:19 Відповісти
ну нащо ти ригаєш про непідготовлених свіжомобілізованих?
Де таке зараз, покажеш?
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01.06.2026 11:03 Відповісти
А що мені показувати ? 19 січня 2025 року мого свояка що не служив і був у мирний час не годен спіймали , ВЛК за годину його визнала повністю годен , 79 ДШБ , тижденьу Ніколаєві ,потім повезли під Житомир 45 днів БВЗП , йому 43 , казав що до таким як він поблажки бо не тягнуть фізично , тобто підготовка так собі . Потім повезли на схід , 3 дні полігонів , за 3 дні спав години 2-3 . Потім зразу на бойове і все- дупа. 19 березня останнє повідомлення. 26 березня сповіщення - зник без вісти ! Той хто скаже що це нормальна підготовка і нормальне ставлення , хай поцілує Сирського разом з Зеленським в дупу і вилиже її! Бо це не підготовка ! Це просто знищення. Для мене цього приклада достатньо.
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01.06.2026 16:03 Відповісти
півтора місяці БЗВП це якась фігова підготовка для піхоти по-твоєму?
Якщо він був в 199 центрі - бо це єдиний центр ДШВ під Житомиром наскільки я знаю - то там дають непогану базу.
А скільки ти думав мають готувати піхоту в умовах великої війни і мобілізації?
Якби він не загинув, ти б мабуть так не писав, але на жаль війна така штука що ніяка хоч спецназівська підготовка не дає гарантії від втрат.
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01.06.2026 19:33 Відповісти
Я б нічого не казав , якби не почали шукати і вивчати саме це 79ДШБ. Так от там більшість гине саме на першому бойовому! Це як розуміти? Це норма? Крім того що гогять на м'ясо я нічого не можу сказати.А 45 днів це ніщо! За 45 днів нічому не можна навчитись , крім копати окопи і якою стороною автомата тримати. Саме копати лежачи їх і вчили. Судячи з усього вчили по методичках 1 світової. Та й фізичну форму за 45 днів ніяк не підтягнеш. Я у 45 пішов у спортзал , так тільки через 3 місяці більш менш бігав і фізичні навантаження витримував. Це не 20 і навіть не 30 років. От питання як мене у 59 років за 45 днів навчать , чи зараз вже 54 дні ? І як мені суглоби і спину вилікують? На влк 4 статті написали ,але годен у штурмовики. Теж вважаєш півтора місяці достатньо? Тобто по тоїм словам піхота в умовах великої війни то смертники? Тоді нахер цю армію! А ще мені цікаво як ті хто довів армію до цьоо стану збираються її реформувати !? Це як вовки себе до вегетаріанства привчатимуть.
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01.06.2026 20:43 Відповісти
Погранців в окопи на фронт, кордон ведмеді охороняють, безкоштовно.
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01.06.2026 10:25 Відповісти
Не квакай.ДПСУ воює з першого дня на ротаційній основі.На відміну від тебе.
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01.06.2026 10:27 Відповісти
100%
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01.06.2026 10:32 Відповісти
Ти не знаєш з чого складаються складаються СОУ?А і правда,звідки сцикуну таке знать? Аби гавкать.Я своє відвоював.
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01.06.2026 17:45 Відповісти
Зняли з дерева,напоїли чаєм,витерли сльозки,випрали штанці. Вручили повістку і направили на бзвп.
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01.06.2026 10:26 Відповісти
та якби ж то.
Цих ухилєсів просто відпускають з накладанням смішного штрафу, реальної відповідальності нуль, як спортивна рибалка. Про це тут писали колись. Саджають тільки організаторів схем перетину тому вони просто впарюють онлайн карти цим організмам і адьє.
Тобто ЗЕбіляндія це пофакту країна неляканих ухилесів де за неявку за повісткою або навіть втечу з воюючої країни тобі світить максимум штраф.
А вони ще мають нахабність скиглити про якісь утиски і концтабір, проперджуючи п'ятий рік свої дивани.
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01.06.2026 11:09 Відповісти
в мою першу 125-ку - де завгодно, там де я зараз - тільки по співбесіді і якщо маєш відповідні навчики
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01.06.2026 19:29 Відповісти
Бандероведмідь
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01.06.2026 10:31 Відповісти
якісь не правильні ведмеді, не вміють по деревах лазити... скільки харчу пропало.
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01.06.2026 10:31 Відповісти
А де медведі
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01.06.2026 10:55 Відповісти
...медведи скинули шкуры, взяли оружие и провели первичный опрос.🐻🐻
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01.06.2026 11:06 Відповісти
Є українська народна пісня: "Ухилянт, ти мене називала, і водила в поля край села..."
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01.06.2026 10:58 Відповісти
Одиничний випадок, чуваку реально не повезло. Якби не це, думаю нормально перейшов би кордон. Можна скільки завгодно публікувати статті про ухилянтів, й про те, що їх ловлять, але реальні цифри говорять самі за себе: тільки до Румунії з України кожного дня потрапляє 20-30 чоловік, де їм відразу надають офіційний прихисток, а далі вони розтікаються по Європі й вже навряд чи колись повернуться. Плюс ті, хто офіційно виїжджає. Загалом, це вже національна демографічна катастрофа страшних масштабів, просто не всі усвідомлюють.
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01.06.2026 11:04 Відповісти
вдень треба переходити, як і взагалі мандрувати. йти вночі це тільки здається, що надійніше, вночі треба спати в вибраному в кінця ходового дня, надійному місці. окремий випадок "упередження виживання" (с)
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01.06.2026 11:14 Відповісти
чисто тема піднятих по тривозі, патріатічєских медійних "нафронтників" ))
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01.06.2026 11:07 Відповісти
Щось поки що переважно старається десант підспідничників...
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01.06.2026 13:19 Відповісти
Як турист в темряві зрозумів, що то медведиця, та ще й велика? Коли прикордонники прибули, її вже там не було. Може то якийсь пес-приблуда? А житель столиці вперше в житті побачив очі що світяться і зразу в штани наклав.
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01.06.2026 11:13 Відповісти
Я ж біля тебе в окопі з калашом. Ти шо, сліпий?
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01.06.2026 19:11 Відповісти
Ведмедиця гірше бурята - 100% заброньована прикоритна потвора що працює на ОП і бере хабарі. І ще непогано було би перевірити її національність.

😹😹😹
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01.06.2026 11:13 Відповісти
Зібрався вже черепи вимірювати, сверхчеловек?
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01.06.2026 12:55 Відповісти
треба терміново прийняти закон про антиведмедизм
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01.06.2026 13:44 Відповісти
а ти чого плачеш, ухилесік? тобі теж мішка жопу порвав в карпатському лісі? ))))
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01.06.2026 17:56 Відповісти
медведица служит в тцк.
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01.06.2026 11:54 Відповісти
У якому званні ведмедиця у погранців? Пора підвищувать по-любому!
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01.06.2026 12:35 Відповісти
Він її геніталії полапав, чи як визначив, що то не ведмідь? Чи просто політруки забрехались...
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01.06.2026 12:52 Відповісти
Доморощеним шерлокам холмсам не спадало на думку, що у ведмедиці, що стала на задні лапи, досить легко розгледіти цілий набір сосків...
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01.06.2026 13:27 Відповісти
Навіть ведмеді не ******* ухилянтів.
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01.06.2026 13:59 Відповісти
Читала,як у радянські часи ,38-48рік,тікали з Колими та других міст засуджені.Через ліса,тайгу,у 40 град.мороз.А тут ночью йому холодно,на вулиці плюс.Ну перетерпів би,почекав коли медвідь піде далі,потім зліз,та далі йди,навіщо палитись? можна балончики брати,з газом,чи інші речі щоб відвернути тварин.Я ходила по горах.ночувала-треба бути готовим до всього.Жаль,що такі чоловіки пішли-на війну бояться,втекти-теж всього бояться.Треба вміти подолати труднощі та різну безпеку.
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01.06.2026 15:23 Відповісти
Теперь 100% в горные егеря.
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02.06.2026 05:31 Відповісти
 
 