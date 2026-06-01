Ведмеді загнали на дерево киянина, який мав намір незаконно перетнути кордон із Румунією. ВIДЕО
Бажання незаконно потрапити за кордон гірськими стежками ледь не коштувало життя мешканцю столиці, який замість європейського затишку зустрівся віч-на-віч із дикою природою Карпат. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про непересічний інцидент розповіли у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
Житель Києва вирішив нелегально перетнути державний рубіж у бік Румунії. Для цього він самостійно проклав маршрут високогірною місцевістю в зоні відповідальності Мукачівського прикордонного загону, оминаючи офіційні пункти пропуску.
Проте під час нічного переходу через заліснені гори плани ухилянта кардинально змінилися. У темряві чоловік несподівано зіштовхнувся з великою ведмедицею. Опинившись перед смертельною загрозою, "турист" миттєво забув про Румунію і згадав навички виживання - він швидко видерся на найближче високе дерево.
Просидівши на гілках у страху та холоді і зрозумівши, що самотужки спуститися не зможе, киянин змушений був зателефонувати на гарячу лінію екстрених служб і благати про порятунок.
На місце події оперативно висунулася пошукова група прикордонників Мукачівського загону. На момент їхнього прибуття розлючена тварина вже пішла вглиб лісу. Військовослужбовці безпечно зняли переляканого порушника з дерева та доправили його до прикордонного підрозділу, де обігріли й напоїли чаєм.
Замість омріяного закордону на киянина тепер чекає суд: стосовно нього складено адміністративний протокол за спробу незаконного перетинання державного кордону України (ст. 204-1 КУпАП).
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А ще смішно що з України біжать ЗНАЧНО більше чим з РФ і можливо уже більше чим за весь час існування СССР
з україни можна.
ось і всьо!
Міндіч який вкрав міліарди доларів і діставав контракти НАВІТЬ не будучи громадянином країни - все норм
ЗЕ і вся його шобла яка зменшила населення на 50% - все ок
Знищення 3 ліній оборони Маріуполя як і мінних полів що привело до смертей 200 000 людей - все норм, ці люди при владі і не розстріляні
ПРОСТО ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ який хоче ВИЖИТИ в мясорубці влаштованій евреями - "організм" що не має права на життя.
МДА. Нічим уже нема різниці від РФ в плані дебілізації мас
Щодо євреїв і м'ясорубки - це вже кацапський наратив і шось я не чув, аби #у#ла називали євреєм. Бо він і є звичайний угрофін
кияни завжди красиві та пахучі.
міндічі виїжджають відкрито, з купою бабла в багажнику.
НАБУ не допитувало мене у справі Міндіча, - співвласник Fire Point Штілерман
На квартирі Міндіча був близько 15 разів. Він хотів придбати частку у Fire Point, - Штілерман. ВIДЕО
Колективний Саша і колективний Міндіч
Увага на дати публікацій.
що ж то коїться?
перевелися кияни!
от, в наше врємя.....
пам'ятаю як сьогодні, зажигалі ми на оболоні.....
до речі, у мене була клюшка "мукачево".
і коньки ботас.
я грав за "красний ескаватор" той що на святошинє. був колись.
Де таке зараз, покажеш?
Якщо він був в 199 центрі - бо це єдиний центр ДШВ під Житомиром наскільки я знаю - то там дають непогану базу.
А скільки ти думав мають готувати піхоту в умовах великої війни і мобілізації?
Якби він не загинув, ти б мабуть так не писав, але на жаль війна така штука що ніяка хоч спецназівська підготовка не дає гарантії від втрат.
Цих ухилєсів просто відпускають з накладанням смішного штрафу, реальної відповідальності нуль, як спортивна рибалка. Про це тут писали колись. Саджають тільки організаторів схем перетину тому вони просто впарюють онлайн карти цим організмам і адьє.
Тобто ЗЕбіляндія це пофакту країна неляканих ухилесів де за неявку за повісткою або навіть втечу з воюючої країни тобі світить максимум штраф.
А вони ще мають нахабність скиглити про якісь утиски і концтабір, проперджуючи п'ятий рік свої дивани.
😹😹😹