Ведмеді загнали на дерево киянина, який мав намір незаконно перетнути кордон із Румунією. ВIДЕО

Бажання незаконно потрапити за кордон гірськими стежками ледь не коштувало життя мешканцю столиці, який замість європейського затишку зустрівся віч-на-віч із дикою природою Карпат. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про непересічний інцидент розповіли у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Житель Києва вирішив нелегально перетнути державний рубіж у бік Румунії. Для цього він самостійно проклав маршрут високогірною місцевістю в зоні відповідальності Мукачівського прикордонного загону, оминаючи офіційні пункти пропуску.

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Проте під час нічного переходу через заліснені гори плани ухилянта кардинально змінилися. У темряві чоловік несподівано зіштовхнувся з великою ведмедицею. Опинившись перед смертельною загрозою, "турист" миттєво забув про Румунію і згадав навички виживання - він швидко видерся на найближче високе дерево.

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Просидівши на гілках у страху та холоді і зрозумівши, що самотужки спуститися не зможе, киянин змушений був зателефонувати на гарячу лінію екстрених служб і благати про порятунок.

На місце події оперативно висунулася пошукова група прикордонників Мукачівського загону. На момент їхнього прибуття розлючена тварина вже пішла вглиб лісу. Військовослужбовці безпечно зняли переляканого порушника з дерева та доправили його до прикордонного підрозділу, де обігріли й напоїли чаєм.

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Замість омріяного закордону на киянина тепер чекає суд: стосовно нього складено адміністративний протокол за спробу незаконного перетинання державного кордону України (ст. 204-1 КУпАП).

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