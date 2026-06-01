Під виглядом волонтерської поїздки: викрито спробу незаконного переправлення чоловіків за кордон. ФОТО

Офіцери оперативного підрозділу Чернівецького прикордонного загону викрили та ліквідували нову схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

Організатори намагалися використати для маскування тему гуманітарної допомоги, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Головний організатор схеми шукав своїх "клієнтів" через популярні анонімні месенджери. На його пропозицію пристали двоє жителів Полтави.

Щоб безперешкодно оминати блокпости та перевірки на шляху до кордону, ділки вигадали хитрий план:

для транспортування клієнтів залучили мікроавтобус із волонтерською символікою;

у разі перевірки чоловіки мали розповідати заздалегідь підготовлену історію про те, що вони начебто прибули до контрольованого прикордонного району з офіційною волонтерською метою.

За такий "безпечний" та замаскований маршрут до Молдови кожен із жителів Полтави заплатив організаторам по 10 000 доларів США.

У визначений час один із співавторів оборудки посадив пасажирів у мікроавтобус і рушив у бік державного кордону. Проте оперативна інформація прикордонників спрацювала на випередження — транспортний засіб зупинили для перевірки на одному з постів.

Прикордонники швидко розкусили вигадану історію про "гуманітарну місію" та затримали водія разом із пасажирами.

Наразі правоохоронці проводять комплексні оперативно-розшукові заходи, щоб встановити точне місцезнаходження та затримати головного організатора цієї протиправної схеми. Порушникам загрожує кримінальна відповідальність.

