Спроб незаконного перетину кордону стало менше, ніж у попередні роки, - ДПСУ

Наразі спостерігається тенденція до зменшення спроб незаконного перетину кордону з України у порівнянні з минулими роками.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко під час брифінгу, передає кореспондентка Цензор.НЕТ.

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У прикордонній службі відзначили зниження активності порушників

"Якщо порівняти ті показники, які ми маємо станом на зараз, за цей рік, і якщо порівнювати всю статистику за минулі роки, особливо 2024 та 2025 років. Саме в ці роки до серпня 2025 року кількість спроб незаконного перетину кордону була на досить високому рівні. На це також впливали і сезонні показники...Станом на зараз та тенденція, яку ми побачили в серпні минулого року, вона зберігається. Можливо, трохи побільшало спроб у травні у порівнянні з квітнем", - уточнив речник ДПСУ.

Втім, він запевнив, що суттєвого збільшення не відбулося, як це було в попередні роки.

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За словами Демченка, у червні було затримано трохи більше 800 осіб під час спроби незаконно перетнути кордон.

"Збільшення зараз не відбувається. Така ж тенденція, як і в травні", - уточнив речник прикордонного відомства.

Найбільше порушень фіксують на кордоні з Румунією

Він також додав, що наразі найбільше спроб незаконного перетину кордону відбувається саме на ділянці кордону з Румунією, а на кордоні з Білоруссю наразі практично не фіксується спроб незаконного перетину.

Від початку року викрито близько 150 груп переправників

"Якщо говорити про злочинні групи, які переправляють людей за кордон, в цьому році було викрито близько 150 злочинних груп, майже 50 груп були викриті у травні", - резюмував він.

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