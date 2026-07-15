Продавал "иммунитет" от ТЦК за $4 тыс.: задержали правоохранителя в Кировоградской области, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сотрудники ГБР при содействии СБУ и руководства Национальной полиции разоблачили сотрудника правоохранительных органов, который "продавал" возможность беспрепятственного передвижения по городу и избежания отправки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, правоохранитель предлагал такую "услугу" мужчинам, у которых не было бронирования или законных оснований для отсрочки от военной службы. В случае остановки сотрудниками полиции "клиент" должен был позвонить по указанному номеру. После этого его якобы должны были отпустить без доставки в районный ЦКК и СП.
Такой "иммунитет" стоил 4 тыс. долларов США.
Задержание и предъявление подозрения
Сообщается, что 12 июля 2026 года правоохранитель был задержан во время получения очередной взятки.
Ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственную должность (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Фигуранту уже избрана мера пресечения - содержание под стражей с альтернативой залога. Также решается вопрос об отстранении его от занимаемой должности.
Досудебное расследование продолжается. Сотрудники ГБР устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к схеме.
Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Процессуальное руководство осуществляет Кировоградская областная прокуратура.
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