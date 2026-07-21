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Новости Уклонение от мобилизации
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В г.Ривне врача подозревают в продаже фиктивной инвалидности уклонистам за $2500, - СБУ

В Ровно раскрыли схему незаконного оформления инвалидности военнообязанным

В г.Ривне сотрудники СБУ разоблачили врача и его сообщников, которых подозревают в организации схемы незаконного оформления инвалидности военнообязанным. По данным следствия, стоимость таких "услуг" составляла 2500 долларов США с одного клиента.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Управлении СБУ в Ривненской области.

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Согласно материалам дела, 55-летний врач-хирург был членом экспертной группы по оценке повседневного функционирования человека в одном из муниципальных медицинских учреждений Ривно.

Следствие установило, что фигуранты оформляли "клиентам" фиктивную медицинскую документацию о якобы имеющихся травмах и заболеваниях. В дальнейшем эти документы использовались для прохождения оценки и незаконного присвоения III группы инвалидности.

В ходе обысков по месту жительства и работы подозреваемых правоохранители изъяли денежные средства, медицинскую документацию, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

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Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства).

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и других лиц, которые могут быть причастны к незаконной схеме.

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Автор: 

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Топ комментарии
+5
Не розумієш ти нічого у фінансах - не тому що "не ділився" , а тому що демпінгував . Хто ж буде витрачати десятками тисяч якщо можна "порішати" за дві з половиною .
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21.07.2026 13:11 Ответить
+3
Роздрукуй статтю і покажи своїй ВЛК , нехай не зажираються ))
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21.07.2026 13:13 Ответить
+1
Бачу суцільні такі новини і що їх обяднує? - неадекватні суми. ЗА подібне давно уже від 15 000$
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21.07.2026 12:48 Ответить

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