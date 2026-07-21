В Украине раскрыли шесть схем уклонения от мобилизации, задержаны 15 человек, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований и Национальная полиция пресекли шесть новых схем уклонения от мобилизации в различных регионах страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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По итогам спецопераций задержаны 15 организаторов махинаций, а одной из схем воспользовались более 200 военнообязанных.

По данным правоохранителей, фигуранты за вознаграждение помогали мужчинам избежать мобилизации посредством фиктивного трудоустройства, поддельных медицинских документов, незаконного оформления отсрочек и переправки за границу вне официальных пунктов пропуска.

Фиктивное учебное заведение на Сумщине

В Сумской области контрразведка и следователи СБУ раскрыли межрегиональную схему, участники которой оформляли военнообязанных "преподавателями" частного учебного заведения, фактически не осуществлявшего деятельности.

Благодаря фиктивному трудоустройству клиенты получали отсрочку от мобилизации. По информации следствия, этой схемой воспользовались более 200 военнообязанных. Правоохранители задержали восьмерых организаторов, среди которых - директор учреждения.

Адвокат в Харькове оформлял фиктивное трудоустройство

В Харькове разоблачен адвокат, который за взятки организовывал оформление уклонистов на предприятие критической инфраструктуры.

Следствие установило, что такие "работники" фактически не выполняли никакой работы, а поддельные трудовые книжки использовали для получения отсрочки от мобилизации.

В Ривно фальсифицировали медицинские документы

В Ривно задержан представитель экспертной группы по оценке повседневного функционирования человека, который вместе с сообщниками подделывал истории болезни мобилизованных.

По версии правоохранителей, фигуранты подтверждали несуществующие тяжелые заболевания и безосновательно устанавливали инвалидность III группы для оформления негодности к военной службе.

На Черкасщине помогали оформить статус опекуна

В Черкасской области задержали мужчину, который за деньги помогал военнообязанным получать статус опекуна, дававший основания для отсрочки.

Для этого он, по данным следствия, привлекал знакомых чиновников военно-медицинской комиссии, которые подделывали медицинские заключения о необходимости постоянного ухода за родственниками клиентов.

На Прикарпатье организовали незаконную переправку через границу

В Ивано-Франковской области сотрудники СБУ и ГБР разоблачили троих человек, которые переправляли военнообязанных в одну из соседних стран Евросоюза.

Маршрут пролегал через горную местность в обход официальных пунктов пропуска.

На Днепропетровщине блогер публиковал маршруты мобильных групп

В Самаровском районе Днепропетровской области задержали блогера, который публиковал в Telegram информацию о местах базирования и маршрутах передвижения мобильных групп ТЦК и правоохранителей.

По данным следствия, закрытый контент распространялся через собственный Telegram-канал, аудитория которого насчитывала более 1,5 тысячи подписчиков.

Какое наказание грозит фигурантам

Всем задержанным сообщили о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности в получении неправомерной выгоды, незаконной переправке лиц через государственную границу и препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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