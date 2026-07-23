Готував удари по оборонних заводах і логістичних базах: СБУ затримала коригувальника на Хмельниччині
На Хмельниччині затримано ще одного російського агента, який готував координати для нових ударів РФ.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Ворога цікавили підприємства оборонно-промислового комплексу та логістичні центри українських захисників.
Задум загарбників викрили завчасно та затримали агента "на гарячому", коли той проводив дорозвідку поблизу стратегічного об’єкта.
Хто працював на РФ?
"Завдання рашистів виконував завербований фсб місцевий рецидивіст, який раніше відбував покарання за наркозлочини.
До уваги російської спецслужби він потрапив через Телеграм-канали із пошуку "швидких грошей", яких він потребував для купівлі наркотичної дози", - йдеться в повідомленні.
Чоловік об'їжджав місцевість під виглядом велосипедних поїздок, фіксував на смартфон периметри потенційних "цілей" і передавав відео з геолокаціями куратору з РФ.
Під час обшуку у нього виявили телефон із доказами роботи на ворога.
Наразі йому повідомили про підозру у державній зраді, чоловіку загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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