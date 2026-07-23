Готував удари по оборонних заводах і логістичних базах: СБУ затримала коригувальника на Хмельниччині

На Хмельниччині затримано ще одного російського агента, який готував координати для нових ударів РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Ворога цікавили підприємства оборонно-промислового комплексу та логістичні центри українських захисників.

Задум загарбників викрили завчасно та затримали агента "на гарячому", коли той проводив дорозвідку поблизу стратегічного об’єкта.

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Хто працював на РФ?

"Завдання рашистів виконував завербований фсб місцевий рецидивіст, який раніше відбував покарання за наркозлочини.

До уваги російської спецслужби він потрапив через Телеграм-канали із пошуку "швидких грошей", яких він потребував для купівлі наркотичної дози", - йдеться в повідомленні.

Чоловік об'їжджав місцевість під виглядом велосипедних поїздок, фіксував на смартфон периметри потенційних "цілей" і передавав відео з геолокаціями куратору з РФ.

Під час обшуку у нього виявили телефон із доказами роботи на ворога.

Наразі йому повідомили про підозру у державній зраді, чоловіку загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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