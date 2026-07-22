Трьох зрадників, які коригували удари РФ по Донеччині та Сумщині, засуджено до 15 років ув’язнення, - СБУ

По 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали троє коригувальників спецслужб РФ. Вони були завербовані рашистами через Телеграм-канали з пошуку "легких" заробітків і діяли окремо один від одного в Донецькій та Сумській областях.

Про це повідомив пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Як з’ясувало розслідування, зловмисники наводили ворожі обстріли по місцевих об’єктах оборонної промисловості та критичної інфраструктури.

Так, на Сумщині тюремний строк одержав завербований ФСБ місцевий безробітний, якого контррозвідка СБУ викрила у квітні 2025 року на коригуванні атак рф по прикордонному регіону.

Щоб виявити геолокації потенційних "цілей", зрадник об’їжджав місцевість рейсовими автобусами та приховано фіксував розташування блокпостів Сил оборони на телефонну камеру. Для конспірації агент видавав себе за військового ЗСУ. Для цього регулярно перевдягався у піксельну форму перед кожною розвідвилазкою, розповіли в СБУ.

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Зібрані відомості він передавав куратору з РФ через месенджер, використовуючи кодові слова, якими позначав готовність вийти на зв’язок, надати "звіт" і продовжувати підривну діяльність.

СБУ затримала зрадника "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта.

У Дніпрі вирок отримав коригувальник російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), якого СБУ викрила у січні цього року. Ним виявився працівник шахти з тимчасово окупованої Новогродівки на Донеччині, який до захоплення міста наводив ворожі удари на Покровському напрямку.

Як з’ясувало розслідування, чоловік був завербований рашистами через заборонену соцмережу "Однокласники". Там на нього вийшла "зв’язкова" російської спецслужби і запропонувала співпрацю в обмін на близькі стосунки.

Погодившись на "пропозицію", зрадник почав відстежувати місця базування українських військ, які тримали оборону під Новогродівкою. Для збору розвідданих зловмисник "втемну" використовував свою сестру.

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Після захоплення громади агент виїхав на Київщину, де сподівався "залягти на дно", щоб згодом продовжити роботу на ворога.

Але СБУ встановила його місцеперебування і затримала в орендованому помешканні.

На Донеччині реальний термін ув’язнення отримав безробітний мешканець Слов’янська, який відстежував для РФ локації Сил оборони на Краматорському напрямку.

До уваги рашистів чоловік потрапив, коли публікував у прокремлівський Телеграм-канал коментарі про наслідки ворожих "прильотів" по регіону. В обмін на співпрацю зраднику запропонували стати співадміністратором інтернет-ресурсу та пообіцяли гроші.

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Після вербування агент обходив Слов’янськ та його околиці, щоб зафіксувати на смартфон локації запасних командних пунктів, логістичних складів та укріпрайонів Сил оборони.

Співробітники СБУ затримали ворожого коригувальника за місцем проживання у червні 2025 року.

Вироки

За матеріалами Служби безпеки суд визнав усіх трьох зловмисників винними за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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