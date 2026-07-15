Коригував удари під Краматорськом: до 15 років засуджено учасника агентурної групи РФ. ФОТО
Агент РФ, якого СБУ викрила в січні цього року на коригуванні обстрілів Донеччини, отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Про це повідомляє Служба безпеки України та пресцентр Офісу Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, агентом виявився місцевий ухилянт, завербований рашистами у 2025 році.
Щоб здобути розвіддані, він використовував знання місцевості та випитував потрібну ворогу інформацію у знайомих та сусідів під час побутових розмов на воєнні теми.
Пріоритетними "цілями" рашистів були укріпрайони, вогневі позиції та блокпости українських військ.
Зібрану інформацію він передавав російським спецслужбістам через "зв’язкового" – бойовика збройних угруповань РФ, що перебував на передовій. Отримані дані рашисти використовували для підготовки артилерійських та дронових атак, а також ударів керованими авіабомбами по українських позиціях.
За даними Офісу Генпрокурора, загалом чоловік надіслав ворогу 7 локацій, які могли бути використані для ударів по українських захисниках.
Вирок
Повідомляється, що під час затримання та обшуку в нього вилучено смартфон, за допомогою якого він координував свої дії з рашистами.
Суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зазначається, що засуджений не заперечував факту своєї протиправної діяльності, однак провину так і не визнав.
Ще один зрадник
Як з’ясувала контррозвідка, на зв’язку з тим самим бойовиком перебував ще один мешканець того ж населеного пункту. Агенти діяли порізно, але обидва наводили російські удари по місцях базування Сил оборони на Краматорському напрямку.
Другий зрадник наразі також перебуває під вартою і очікує на вирок суду.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль