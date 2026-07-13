Допомагав РФ у проведенні підривної діяльності проти України: військовослужбовця засуджено до 15 років за державну зраду

За публічного обвинувачення прокурорів Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Хортицьким районним судом м. Запоріжжя ухвалено обвинувальний вирок щодо військовослужбовця у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

У суді доведено, що засуджений - мешканець Запоріжжя, який проходив військову службу, - добровільно та за власною ініціативою погодився співпрацювати з представником головного управління генерального штабу збройних сил РФ. За "легкі гроші" він надавав представникам іноземної держави допомогу в проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану.

Так, на виконання завдання представника спецслужб РФ придбав компоненти, необхідні для виготовлення саморобного вибухового пристрою, та приступив до його виготовлення. Крім того, отримував макети листівок із проросійськими наративами та антиукраїнськими гаслами, друкував і розклеював їх у Запоріжжі, наносив написи аналогічного змісту, а виконання завдань підтверджував фото- та відеозвітами. За це отримував грошову винагороду.

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Не визнав вину

Зазначається, що попри невизнання вини, причетність обвинуваченого до вчинення злочину підтверджено показаннями свідків, результатами негласних слідчих (розшукових) дій, листуванням у месенджері, відеозаписами, речовими доказами та висновками експертиз.

Дослідивши надані стороною обвинувачення докази, суд визнав їх достатніми для доведення вини обвинуваченого, ухвалив обвинувальний вирок, яким визнав військовослужбовця винним у вчиненні державної зради та призначив йому покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

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