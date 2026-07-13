Помогал РФ в проведении подрывной деятельности против Украины: военнослужащего приговорили к 15 годам за государственную измену

По результатам публичного обвинения, выдвинутого прокурорами Запорожской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона, Хортицкий районный суд г. Запорожья вынес обвинительный приговор военнослужащему за совершение государственной измены в условиях военного положения.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

В суде доказано, что осужденный — житель Запорожья, проходивший военную службу, — добровольно и по собственной инициативе согласился сотрудничать с представителем главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. За "легкие деньги" он оказывал представителям иностранного государства помощь в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения.

Так, во исполнение задания представителя спецслужб РФ он приобрел компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства, и приступил к его изготовлению. Кроме того, он получал макеты листовок с пророссийскими нарративами и антиукраинскими лозунгами, печатал и расклеивал их в Запорожье, наносил надписи аналогичного содержания, а выполнение заданий подтверждал фото- и видеоотчетами. За это получал денежное вознаграждение.

Читайте: Передавал оккупантам координаты Сил обороны после деоккупации Херсона: суд вынес пожизненный приговор

Не признал вину

Отмечается, что, несмотря на непризнание вины, причастность обвиняемого к совершению преступления подтверждена показаниями свидетелей, результатами негласных следственных (розыскных) действий, перепиской в мессенджере, видеозаписями, вещественными доказательствами и заключениями экспертиз.

Изучив представленные стороной обвинения доказательства, суд признал их достаточными для доказательства вины обвиняемого, вынес обвинительный приговор, которым признал военнослужащего виновным в совершении государственной измены и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Читайте: Российский агент, готовивший теракты в Киеве, приговорен к 15 годам лишения свободы, - СБУ