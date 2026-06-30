Передавал оккупантам координаты Сил обороны после деоккупации Херсона: суд вынес пожизненный приговор

Суд признал виновным в государственной измене жителя Херсона, который после деоккупации города передавал российским оккупантам координаты украинских военных, маршруты перемещения техники и информацию о ситуации в областном центре. За содеянное мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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В Херсонской области к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества приговорен житель Херсона, который после деоккупации города передавал врагу разведывательную информацию о Силах обороны и ситуации в областном центре.





Прокуроры Херсонской областной прокуратуры доказали в суде, что в декабре 2022 года мужчина из собственных идеологических мотивов наладил связь с представителями оккупационных властей на временно оккупированной территории. В дальнейшем через Telegram он передавал информацию, которую россияне использовали в военных целях.

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Сообщал врагу об общей обстановке в Херсоне

С июня 2023 года по август 2024 года осужденный сообщал врагу об общей обстановке в Херсоне, настроениях местных жителей, а также передавал координаты, которые помогали определять места дислокации, маршруты перемещения подразделений ВСУ и военной техники.



Эти данные российская сторона включала в еженедельные отчеты под названием "Полевые исследования". После этого информацию докладывали руководству оккупационных властей и псевдоправоохранительных органов.



По данным следствия, переданные сведения использовались для корректировки ударов, планирования боевых действий и проведения информационно-психологических операций.



Также зафиксировано, что по отдельным координатам, переданным осужденным, россияне осуществляли артиллерийские обстрелы с территории временно оккупированной части Херсонской области.

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Виновен в государственной измене

Суд признал мужчину виновным в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины).



До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.