Корректировал удары под Краматорском: участник агентурной группы РФ приговорён к 15 годам лишения свободы. ФОТО

Агент РФ, которого СБУ разоблачила в январе этого года при корректировке обстрелов Донецкой области, приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины и пресс-центр Офиса Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, агентом оказался местный уклонист, завербованный рашистами в 2025 году.

Чтобы добыть разведданные, он использовал знание местности и выпытывал нужную врагу информацию у знакомых и соседей во время повседневных разговоров на военные темы.

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Приоритетными "целями" рашистов были укрепленные районы, огневые позиции и блокпосты украинских войск.

Собранную информацию он передавал российским спецслужбистам через "связного" — боевика вооруженных группировок РФ, находившегося на передовой. Полученные данные рашисты использовали для подготовки артиллерийских и дронных атак, а также ударов управляемыми авиабомбами по украинским позициям.

По данным Офиса генерального прокурора, в общей сложности мужчина передал врагу 7 локаций, которые могли быть использованы для нанесения ударов по украинским защитникам.

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Приговор

Сообщается, что во время задержания и обыска у него был изъят смартфон, с помощью которого он координировал свои действия с рашистами.

Суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Отмечается, что осужденный не отрицал факта своей противоправной деятельности, однако вину так и не признал.

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Еще один предатель

Как выяснила контрразведка, на связи с тем же боевиком находился еще один житель того же населенного пункта. Агенты действовали по отдельности, но оба наводили российские удары по местам базирования Сил обороны на Краматорском направлении.

Второй предатель в настоящее время также находится под стражей и ожидает приговора суда.