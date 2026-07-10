15 лет лишения свободы получила супружеская пара российских шпионов, которая корректировала удары по Одессе
На основании доказательств, собранных военной контрразведкой и следователями Службы безопасности, двое агентов российской военной разведки, задержанных СБУ в декабре 2022 года при корректировке обстрелов Одессы и ее окрестностей, были приговорены к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Основными целями вражеских корректировщиков были боевые позиции украинской ПВО и логистические склады Сил обороны, передает Цензор.НЕТ.
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Как выяснило расследование, наведением российских ракет занимался гражданин РФ, который ранее участвовал в боевых действиях на территории Чечни, а впоследствии переехал в Одессу.
Еще до начала полномасштабной войны мужчина был завербован российским ГРУ для ведения разведывательно-диверсионной деятельности против Украины.
К сотрудничеству с российской спецслужбой он привлек свою жену — бывшую жительницу Нижегородской области РФ.
После 24 февраля 2022 года военная разведка страны-агрессора активировала своих агентов для нанесения ракетных ударов по портовому городу.
Для выполнения задания врага супруги-шпионы пытались завербовать украинского военнослужащего, чтобы получить от него координаты зенитно-ракетных комплексов ВСУ и логистических центров.
Кроме того, злоумышленники завуалированно выпытывали нужную им информацию у своих знакомых во время повседневных разговоров.
Собранные сведения агенты отмечали на картах Google и передавали рашистам через "связного" из российского ГРУ.
По материалам Службы безопасности суд признал агентов виновными в шпионаже, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
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