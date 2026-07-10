В Ривно будут судить агента ГРУ, который собирал координаты оборонных предприятий и военных объектов: ему грозит пожизненное заключение, - СБУ

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в отношении агента российской военной разведки (ГРУ), который собирал в Ривненской области координаты потенциальных целей для воздушных ударов РФ. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление СБУ в Ривненской области.

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По данным следствия, фигурантом является бывший сотрудник одного из предприятий Донецкой области. После увольнения он начал искать "легкие заработки" через Telegram-каналы, где с ним связались представители российской спецслужбы.

По указанию куратора агент прибыл в Ривненскую область, чтобы собирать координаты объектов, которые могли представлять интерес для российской военной разведки. Прежде всего речь шла о предприятиях оборонно-промышленного комплекса и местах сосредоточения украинских военных.

По прибытии в Ривно мужчина поселился в одном из местных отелей. После каждого инструктажа от куратора из РФ он пользовался такси для проведения разведки. Во время поездок агент фотографировал из автомобиля объекты, которые, по его мнению, могли выполнять оборонные заказы или использоваться для базирования военных.

Кроме того, он пытался установить места расположения мобильных огневых групп, радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ВСУ, обеспечивающих противовоздушную оборону западного региона Украины.

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Контрразведка СБУ задержала агента в марте 2026 года в Ривно "на горячем", когда он снимал на камеру мобильного телефона фасад одного из оборонных предприятий.

Во время задержания правоохранители изъяли смартфон с нанесенными на Google Maps координатами украинских объектов, которые фигурант планировал передать российской военной разведке.

Обвинительный акт направлен в суд по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). В случае доказательства вины обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили сотрудники Управления СБУ в Ривненской области под процессуальным руководством Ривненской областной прокуратуры.

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