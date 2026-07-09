СБУ задержала агента ФСБ, помогавшую России готовить новый обстрел Черкасщины

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одну агентку ФСБ в Черкасской области. Злоумышленница помогала врагу готовить новую серию ракетно-дроновых атак по региону.

Как выяснилось в ходе расследования, наведением воздушного удара РФ занималась безработная жительница региона, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Враг завербовал ее через Telegram-каналы, где фигурантка искала "легкие заработки".

По инструкции ФСБ агент отслеживала расположение украинских войск и энергетических объектов.

В случае обнаружения потенциальных "целей" женщина фотографировала их с привязкой к местности.

Установлено, что российская спецслужба поручила своей сообщнице провести доразведку вблизи энергогенерирующего предприятия, по которому враг готовил повторный удар.

Во время разведывательной вылазки агентка должна была выяснить техническое состояние объекта после недавних воздушных атак РФ.

По результатам поэтапного документирования шпионской деятельности сотрудники СБУ задержали фигурантку.

У нее изъяли мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами работы на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении в государственной измене.

Злоумышленница находится под стражей без права освобождения под залог. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Читайте также: Должностное лицо ТПП и ее сына задержали за взятку в размере 100 тысяч евро от производителя БПЛА, - СБУ