Чиновницу ТПП и её сына задержали за взятку в размере 100 тысяч евро от производителя БПЛА, - СБУ

СБУ и Офис генерального прокурора раскрыли схему вымогательства взятки у производителя боевых дронов. Подозреваемых задержали во время получения второй части неправомерной выгоды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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"Главное управление внутренней безопасности СБУ и Офис Генерального прокурора раскрыли преступную схему в Торгово-промышленной палате Украины (ТППУ). По результатам комплексных мероприятий задержаны советник по правовым вопросам и ее сын, которые вымогали 100 тысяч евро взятки у производителя украинских беспилотных систем.

Разоблачение махинации произошло благодаря системной работе Службы безопасности по недопущению преступных схем в сфере государственных заказов для Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

В ходе расследования выяснилось, что фигуранты вымогали взятку у представителя оборонной компании за подготовку экспертных заключений с целью избежания штрафных санкций.

Вымогала деньги за подтверждение форс-мажора

По данным следствия, в июне 2026 года в результате российской воздушной атаки произошел пожар на складских помещениях подрядчика, выполнявшего оборонный заказ. Из-за этого возникла угроза срыва контракта на производство и поставку боевых беспилотников.

Чтобы официально подтвердить форс-мажорные обстоятельства и избежать штрафных санкций, предприятие обратилось в Торгово-промышленную палату Украины за соответствующим заключением.

По версии правоохранителей, советник по правовым вопросам Торгово-промышленной палаты Украины умышленно затягивала рассмотрение документов и требовала от производителя 100 тысяч евро за выдачу положительного заключения, которое должно было подтвердить невозможность своевременного выполнения контракта.

В схему привлекла сына

Следствие установило, что чиновница привлекла к незаконной схеме своего сына. Он выступал посредником во время встреч с представителями компании и должен был получать неправомерную выгоду.

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Правоохранители задокументировали все этапы преступления и задержали мужчину во время получения второй части взятки в размере 50 тысяч евро.

В ходе обысков изъяты доказательства

В ходе обысков по местам работы и проживания подозреваемых правоохранители изъяли доказательства их противоправной деятельности.

Должностному лицу Торгово-промышленной палаты Украины и её сообщнику сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы).

Суд избрал обоим меру пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают устанавливать всех лиц, которые могли быть причастны к незаконной схеме при выполнении оборонного заказа.

Комплексные мероприятия проводились под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

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