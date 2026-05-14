"Помог" с землей за вознаграждение: ВАКС приговорил к 3 годам 6 месяцам лишения свободы экс-депутата Волынского облсовета

ВАКС огласил приговор экс-депутату Волынского областного совета, приговорив его к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Суд признал его виновным в получении неправомерной выгоды за влияние на решения должностных лиц местного самоуправления при попытке оказания содействия в выделении земельного участка.

Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

14 мая 2026 года коллегия судей ВАКС огласила приговор бывшему депутату Волынского облсовета.

Депутат за денежное вознаграждение обещал "помочь" в приобретении земли

Расследованием установлено, что депутат за денежное вознаграждение обещал "помочь" гражданину в приобретении земельного участка, расположенного на территории одной из территориальных громад Волынской области, для создания на нем предприятия по утилизации отходов.



Заслушав доводы сторон, суд признал экс-депутата облсовета виновным в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций местного самоуправления, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.

Читайте также: ВАКС признал невиновным экс-заместителя главы Днепропетровской ОВА Орлова по делу о $200 тыс. взятки

Какое наказание назначено экс-депутату

Ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на три года.

До вступления приговора в законную силу суд постановил применить к экс-депутату меру пресечения в виде содержания под стражей и немедленно взять его под стражу.

Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС приговорил заместителя председателя Ривненского облсовета Свисталюка к 9 годам тюрьмы по делу о взятке