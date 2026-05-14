"Посприяв" із землею за винагороду: ВАКС засудив до 3 років 6 місяців ув’язнення ексдепутата Волинської облради

ВАКС оголосив вирок ексдепутату Волинської обласної ради, засудивши його до 3 років і 6 місяців позбавлення волі. Суд визнав його винним в одержанні неправомірної вигоди за вплив на рішення посадовців місцевого самоврядування під час спроби сприяння у виділенні земельної ділянки.

Про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

14 травня 2026 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишньому депутату Волинської облради.

Депутат за грошову винагороду обіцяв "посприяти" у придбанні землі

Розслідуванням встановлено, що депутат за грошову винагороду обіцяв "посприяти" громадянину у придбанні земельної ділянки, що розташована на території однієї з територіальних громад Волинської області, для створення на ній підприємства з утилізації відходів.



Заслухавши доводи сторін, суд визнав ексдепутата облради винуватим в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Яке покарання призначено ексдепутату

Йому призначено покарання у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади і місцевого самоврядування строком три роки.

До набрання вироком законної сили суд ухвалив застосувати до ексдепутата запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і негайно взяти його під варту.

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.

