ВАКС засудив заступника голови Рівненської облради Свисталюка до 9 років тюрми у справі про хабар

Вищий антикорупційний суд визнав винним заступника голови Рівненської обласної ради Сергія Свисталюка у справі про одержання неправомірної вигоди за сприяння у вирішенні земельних та майнових питань. Посадовцю призначили 9 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

"07 травня 2026 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок заступнику голови Рівненської обласної ради. Його викрили на одержанні близько пів мільйона гривень неправомірної вигоди за вирішення земельних та майнових питань", - ідеться в повідомленні.

Суд визнав посадовця винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 369-2 та ч. 4 ст. 368 КК України.

Що передбачає покарання посадовця

Йому призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Також його позбавлено права обіймати посади, повʼязані з виконанням постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням функцій представника місцевого самоврядування, на строк 3 роки, та конфісковано частину майна – 500 тис. грн, які зберігаються на депозитному рахунку ВАКС.

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.

