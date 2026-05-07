ВАКС засудив заступника голови Рівненської облради Свисталюка до 9 років тюрми у справі про хабар

Суд конфіскував 500 тисяч грн у справі про хабар за землю санаторію

Вищий антикорупційний суд визнав винним заступника голови Рівненської обласної ради Сергія Свисталюка у справі про одержання неправомірної вигоди за сприяння у вирішенні земельних та майнових питань. Посадовцю призначили 9 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

"07 травня 2026 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок заступнику голови Рівненської обласної ради. Його викрили на одержанні близько пів мільйона гривень неправомірної вигоди за вирішення земельних та майнових питань", - ідеться в повідомленні.

Суд визнав посадовця винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 369-2 та ч. 4 ст. 368 КК України.

Що передбачає покарання посадовця

Йому призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Також його позбавлено права обіймати посади, повʼязані з виконанням постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням функцій представника місцевого самоврядування, на строк 3 роки, та конфісковано частину майна – 500 тис. грн, які зберігаються на депозитному рахунку ВАКС.

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.

Деталі справи:

  • У 2021 році приватний підприємець придбав дитячий санаторій, який не функціонував, та в подальшому планував отримати у власність його матеріальні цінності, а також землю, на якій він перебував.
  • Посадовець за неправомірну вигоду пообіцяв посприяти у вирішенні питання щодо списання майна та забезпеченні прийняття депутатами Рівненської обласної ради рішення про продаж земельної ділянки площею 5,4 га, на якій розташований санаторій.
  • У межах досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Рівненській області, встановлено, що у 2022–2023 роках за свої "послуги" посадовець спільно з директором одного з комунальних підприємств отримав від підприємця майже пів мільйона гривень.

Нічого собі, перший вирок на реальний термін.
Невже всіх з міндічгейту посадять?
07.05.2026 15:01 Відповісти
Конфіскували "аж" 500 тисяч грн. Оце потужно!
Колись мабуть і у Міндіча конфіскують... тисяч так 200... років так через 50...
07.05.2026 15:48 Відповісти
Не член зеленої мафії? 🙄
Інші крадуть мільйонами та мільярдами, їм дозволяють іти на угоду зі слідством, вони повертають десяту частину від хабаря чи вкраденого і ніякого криміналу ...
07.05.2026 15:49 Відповісти
Нічого собі, перший вирок на реальний термін.
Невже всіх з міндічгейту посадять?
07.05.2026 15:01 Відповісти
Хоть би з такого щастя, та не повісився призначенець зеленського, як Епштейн у камері??
07.05.2026 15:04 Відповісти
хіхіхіхі.....
07.05.2026 15:19 Відповісти
Не перший. Пачками.
просто потім пишуть заяву на фронт і не сидять
07.05.2026 16:13 Відповісти
Осудили заочно?
07.05.2026 15:02 Відповісти
А він заарештований??? Якось сором'язливо ця маленька деталь не зазначена у потужному повідомленні.....
07.05.2026 15:11 Відповісти
піде добровольцем у зсу. у мінометники розвідники.
але, на ужгородський напрямок.
чи прикордонником, тису боронити.
вони, всі там.
07.05.2026 15:20 Відповісти
Ну, значит оно не зесраное, иначе бы не засудили.
07.05.2026 15:35 Відповісти
Конфіскували "аж" 500 тисяч грн. Оце потужно!
Колись мабуть і у Міндіча конфіскують... тисяч так 200... років так через 50...
07.05.2026 15:48 Відповісти
Не член зеленої мафії? 🙄
Інші крадуть мільйонами та мільярдами, їм дозволяють іти на угоду зі слідством, вони повертають десяту частину від хабаря чи вкраденого і ніякого криміналу ...
07.05.2026 15:49 Відповісти
Хтось реально думає, що дії, які йому інкримінують могли статись БЕЗ голови облради ?
07.05.2026 16:05 Відповісти
Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Также он лишен права занимать должности, связанные с выполнением на постоянной, временной или специальной основе функций представителя местного самоуправления, на срок 3 года Источник: 3 роки після отсідки чи як?
07.05.2026 17:19 Відповісти
 
 