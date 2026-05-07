ВАКС приговорил заместителя председателя Ровенского облсовета Свисталюка к 9 годам тюрьмы по делу о взятке

Высший антикоррупционный суд признал виновным заместителя председателя Ровенского областного совета Сергея Свисталюка по делу о получении неправомерной выгоды при содействии в решении земельных и имущественных вопросов. Чиновнику назначили 9 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

"7 мая 2026 года коллегия судей ВАКС огласила приговор заместителю председателя Ривненского областного совета. Его уличили в получении около полумиллиона гривен неправомерной выгоды за решение земельных и имущественных вопросов", - говорится в сообщении.

Суд признал чиновника виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 369-2 и ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Что предусматривает наказание чиновника

Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Также он лишен права занимать должности, связанные с выполнением на постоянной, временной или специальной основе функций представителя местного самоуправления, на срок 3 года, и конфискована часть имущества - 500 тыс. грн, которые хранятся на депозитном счете ВАКС.

Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения.

