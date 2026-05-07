РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5325 посетителей онлайн
Новости Взяточничество во власти
898 12

ВАКС приговорил заместителя председателя Ровенского облсовета Свисталюка к 9 годам тюрьмы по делу о взятке

Суд конфисковал 500 тысяч грн по делу о взятке за землю санатория

Высший антикоррупционный суд признал виновным заместителя председателя Ровенского областного совета Сергея Свисталюка по делу о получении неправомерной выгоды при содействии в решении земельных и имущественных вопросов. Чиновнику назначили 9 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"7 мая 2026 года коллегия судей ВАКС огласила приговор заместителю председателя Ривненского областного совета. Его уличили в получении около полумиллиона гривен неправомерной выгоды за решение земельных и имущественных вопросов", - говорится в сообщении.

Суд признал чиновника виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 369-2 и ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Читайте также: Помогли отмыть более 300 млн гривен: правоохранители разоблачили новых фигурантов по делу экс-главы Фонда госимущества Сенниченко

Что предусматривает наказание чиновника

Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Также он лишен права занимать должности, связанные с выполнением на постоянной, временной или специальной основе функций представителя местного самоуправления, на срок 3 года, и конфискована часть имущества - 500 тыс. грн, которые хранятся на депозитном счете ВАКС.

Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС постановил конфисковать землю и 10 млн грн у депутата Киевсовета

Детали дела:

  • В 2021 году частный предприниматель приобрел детский санаторий, который не функционировал, и в дальнейшем планировал получить в собственность его материальные ценности, а также землю, на которой он находился.
  • Чиновник за неправомерную выгоду пообещал содействовать в решении вопроса о списании имущества и обеспечении принятия депутатами Ривненского областного совета решения о продаже земельного участка площадью 5,4 га, на котором расположен санаторий.
  • В рамках досудебного расследования, которое проводили детективы НАБУ при оперативном сопровождении сотрудников УСБУ в Ривненской области, установлено, что в 2022–2023 годах за свои "услуги" чиновник совместно с директором одного из коммунальных предприятий получил от предпринимателя почти полмиллиона гривен.

Автор: 

приговор (1308) Ровно (543) САП (2406) Антикоррупционный суд (1393) Ровенская область (1330) Ровенский район (41)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Нічого собі, перший вирок на реальний термін.
Невже всіх з міндічгейту посадять?
показать весь комментарий
07.05.2026 15:01 Ответить
+2
Конфіскували "аж" 500 тисяч грн. Оце потужно!
Колись мабуть і у Міндіча конфіскують... тисяч так 200... років так через 50...
показать весь комментарий
07.05.2026 15:48 Ответить
+2
Не член зеленої мафії? 🙄
Інші крадуть мільйонами та мільярдами, їм дозволяють іти на угоду зі слідством, вони повертають десяту частину від хабаря чи вкраденого і ніякого криміналу ...
показать весь комментарий
07.05.2026 15:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нічого собі, перший вирок на реальний термін.
Невже всіх з міндічгейту посадять?
показать весь комментарий
07.05.2026 15:01 Ответить
Хоть би з такого щастя, та не повісився призначенець зеленського, як Епштейн у камері??
показать весь комментарий
07.05.2026 15:04 Ответить
хіхіхіхі.....
показать весь комментарий
07.05.2026 15:19 Ответить
Не перший. Пачками.
просто потім пишуть заяву на фронт і не сидять
показать весь комментарий
07.05.2026 16:13 Ответить
Осудили заочно?
показать весь комментарий
07.05.2026 15:02 Ответить
А він заарештований??? Якось сором'язливо ця маленька деталь не зазначена у потужному повідомленні.....
показать весь комментарий
07.05.2026 15:11 Ответить
піде добровольцем у зсу. у мінометники розвідники.
але, на ужгородський напрямок.
чи прикордонником, тису боронити.
вони, всі там.
показать весь комментарий
07.05.2026 15:20 Ответить
Ну, значит оно не зесраное, иначе бы не засудили.
показать весь комментарий
07.05.2026 15:35 Ответить
Конфіскували "аж" 500 тисяч грн. Оце потужно!
Колись мабуть і у Міндіча конфіскують... тисяч так 200... років так через 50...
показать весь комментарий
07.05.2026 15:48 Ответить
Не член зеленої мафії? 🙄
Інші крадуть мільйонами та мільярдами, їм дозволяють іти на угоду зі слідством, вони повертають десяту частину від хабаря чи вкраденого і ніякого криміналу ...
показать весь комментарий
07.05.2026 15:49 Ответить
Хтось реально думає, що дії, які йому інкримінують могли статись БЕЗ голови облради ?
показать весь комментарий
07.05.2026 16:05 Ответить
Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Также он лишен права занимать должности, связанные с выполнением на постоянной, временной или специальной основе функций представителя местного самоуправления, на срок 3 года Источник: 3 роки після отсідки чи як?
показать весь комментарий
07.05.2026 17:19 Ответить
 
 