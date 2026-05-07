ВАКС приговорил заместителя председателя Ровенского облсовета Свисталюка к 9 годам тюрьмы по делу о взятке
Высший антикоррупционный суд признал виновным заместителя председателя Ровенского областного совета Сергея Свисталюка по делу о получении неправомерной выгоды при содействии в решении земельных и имущественных вопросов. Чиновнику назначили 9 лет лишения свободы.
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
"7 мая 2026 года коллегия судей ВАКС огласила приговор заместителю председателя Ривненского областного совета. Его уличили в получении около полумиллиона гривен неправомерной выгоды за решение земельных и имущественных вопросов", - говорится в сообщении.
Суд признал чиновника виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 369-2 и ч. 4 ст. 368 УК Украины.
Что предусматривает наказание чиновника
Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.
Также он лишен права занимать должности, связанные с выполнением на постоянной, временной или специальной основе функций представителя местного самоуправления, на срок 3 года, и конфискована часть имущества - 500 тыс. грн, которые хранятся на депозитном счете ВАКС.
Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения.
Детали дела:
- В 2021 году частный предприниматель приобрел детский санаторий, который не функционировал, и в дальнейшем планировал получить в собственность его материальные ценности, а также землю, на которой он находился.
- Чиновник за неправомерную выгоду пообещал содействовать в решении вопроса о списании имущества и обеспечении принятия депутатами Ривненского областного совета решения о продаже земельного участка площадью 5,4 га, на котором расположен санаторий.
- В рамках досудебного расследования, которое проводили детективы НАБУ при оперативном сопровождении сотрудников УСБУ в Ривненской области, установлено, что в 2022–2023 годах за свои "услуги" чиновник совместно с директором одного из коммунальных предприятий получил от предпринимателя почти полмиллиона гривен.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Невже всіх з міндічгейту посадять?
просто потім пишуть заяву на фронт і не сидять
але, на ужгородський напрямок.
чи прикордонником, тису боронити.
вони, всі там.
Колись мабуть і у Міндіча конфіскують... тисяч так 200... років так через 50...
Інші крадуть мільйонами та мільярдами, їм дозволяють іти на угоду зі слідством, вони повертають десяту частину від хабаря чи вкраденого і ніякого криміналу ...
Также он лишен права занимать должности, связанные с выполнением на постоянной, временной или специальной основе функций представителя местного самоуправления, на срок 3 года Источник: 3 роки після отсідки чи як?