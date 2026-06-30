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Новости Коррупция в Украине
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Раскрыты масштабные хищения из бюджета на сумму свыше 1,2 млрд грн, - Кравченко. ФОТОРЕПОРТАЖ

В рамках спецоперации "Бюджет" правоохранительные органы сообщили о 259 подозреваемых и ущербе государству в размере более 1,2 млрд грн в различных сферах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

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"129 уголовных дел. 259 подозреваемых. Более 1,2 млрд грн установленного ущерба государству всего за две недели.

Это результаты спецоперации "Бюджет", которую прокуратура проводит совместно с правоохранительными органами по всей стране.

Для меня бюджетные преступления - это не "неэффективное управление" или "ошибки". Это деньги, которые должны были пойти на оборону, медицину, восстановление, образование и громады, но вместо этого оказались в чьих-то карманах", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, наибольшие потери зафиксированы в следующих сферах:

  • топливно-энергетический комплекс — более 373 млн грн
  • развитие инфраструктуры — более 254 млн грн
  • управление госпредприятиями — почти 127 млн грн
  • также расследуются эпизоды в сфере здравоохранения, образования и земельных отношений.

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Среди подозреваемых - чиновники разных уровней

Фигурантами дел стали:

  • главы громад и их заместители
  • депутаты местных советов
  • должностные лица органов власти
  • руководители государственных и коммунальных предприятий
  • представители бизнеса
  • отдельные сотрудники правоохранительных органов

Расследование продолжается

Правоохранители проверяют движение средств и активы, которые могут быть арестованы для возмещения убытков. В рамках спецоперации ожидаются новые эпизоды и подозрения.

"Каждая гривна, украденная из бюджета, должна получить два ответа: возврат государству и приговор для виновных", - подчеркнул Кравченко.

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Автор: 

бюджет (4761) коррупция (8795) Кравченко Руслан (185) хищения (255)
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Топ комментарии
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Шо,орять?!🤪😆😂🤣
Всі держслужбовці тільки цим і займаються, що розкрадають бюджетні кошти,!!!! За це ще отримають середню зарплатню 58т.грн./міс.
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30.06.2026 11:17 Ответить
+9
Новий мінімум: скільки отримують пенсії УБД у 2026 році
За офіційними даними Пенсійного фонду України (ПФУ), гарантований мінімальний розмір пенсійної виплати для учасників бойових дій тепер становить 6 197 гривень.
Ось така ***** малята, любі хлопчики й дівчата, це суддям і прокурорам пенсії 200-300к.грн./міс.
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30.06.2026 11:20 Ответить
+9
Гарні картинки і гарний звіт. Правда ще ніхто не пройшов через суди. А як вони розглядають такі справи ми знаємо. Можу тільки уявити, хто призначив тих чиновників і який нарід вибрав собі депутатів із нових ліц. Точно впевнений, що все все це відповідає одна людина, яка одноосібно очолила всю владу і це казковий Голобородько із казкового фільму "Слуга наріду".
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30.06.2026 11:23 Ответить

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