Раскрыты масштабные хищения из бюджета на сумму свыше 1,2 млрд грн, - Кравченко. ФОТОРЕПОРТАЖ
В рамках спецоперации "Бюджет" правоохранительные органы сообщили о 259 подозреваемых и ущербе государству в размере более 1,2 млрд грн в различных сферах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
"129 уголовных дел. 259 подозреваемых. Более 1,2 млрд грн установленного ущерба государству всего за две недели.
Это результаты спецоперации "Бюджет", которую прокуратура проводит совместно с правоохранительными органами по всей стране.
Для меня бюджетные преступления - это не "неэффективное управление" или "ошибки". Это деньги, которые должны были пойти на оборону, медицину, восстановление, образование и громады, но вместо этого оказались в чьих-то карманах", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, наибольшие потери зафиксированы в следующих сферах:
- топливно-энергетический комплекс — более 373 млн грн
- развитие инфраструктуры — более 254 млн грн
- управление госпредприятиями — почти 127 млн грн
- также расследуются эпизоды в сфере здравоохранения, образования и земельных отношений.
Среди подозреваемых - чиновники разных уровней
Фигурантами дел стали:
- главы громад и их заместители
- депутаты местных советов
- должностные лица органов власти
- руководители государственных и коммунальных предприятий
- представители бизнеса
- отдельные сотрудники правоохранительных органов
Расследование продолжается
Правоохранители проверяют движение средств и активы, которые могут быть арестованы для возмещения убытков. В рамках спецоперации ожидаются новые эпизоды и подозрения.
"Каждая гривна, украденная из бюджета, должна получить два ответа: возврат государству и приговор для виновных", - подчеркнул Кравченко.
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Всі держслужбовці тільки цим і займаються, що розкрадають бюджетні кошти,!!!! За це ще отримають середню зарплатню 58т.грн./міс.
За офіційними даними Пенсійного фонду України (ПФУ), гарантований мінімальний розмір пенсійної виплати для учасників бойових дій тепер становить 6 197 гривень.
Ось така ***** малята, любі хлопчики й дівчата, це суддям і прокурорам пенсії 200-300к.грн./міс.