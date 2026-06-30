Раскрыты масштабные хищения из бюджета на сумму свыше 1,2 млрд грн, - Кравченко. ФОТОРЕПОРТАЖ

В рамках спецоперации "Бюджет" правоохранительные органы сообщили о 259 подозреваемых и ущербе государству в размере более 1,2 млрд грн в различных сферах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

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"129 уголовных дел. 259 подозреваемых. Более 1,2 млрд грн установленного ущерба государству всего за две недели.

Это результаты спецоперации "Бюджет", которую прокуратура проводит совместно с правоохранительными органами по всей стране.

Для меня бюджетные преступления - это не "неэффективное управление" или "ошибки". Это деньги, которые должны были пойти на оборону, медицину, восстановление, образование и громады, но вместо этого оказались в чьих-то карманах", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, наибольшие потери зафиксированы в следующих сферах:

топливно-энергетический комплекс — более 373 млн грн

развитие инфраструктуры — более 254 млн грн

управление госпредприятиями — почти 127 млн грн

также расследуются эпизоды в сфере здравоохранения, образования и земельных отношений.

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Среди подозреваемых - чиновники разных уровней

Фигурантами дел стали:

главы громад и их заместители

депутаты местных советов

должностные лица органов власти

руководители государственных и коммунальных предприятий

представители бизнеса

отдельные сотрудники правоохранительных органов

Расследование продолжается

Правоохранители проверяют движение средств и активы, которые могут быть арестованы для возмещения убытков. В рамках спецоперации ожидаются новые эпизоды и подозрения.

"Каждая гривна, украденная из бюджета, должна получить два ответа: возврат государству и приговор для виновных", - подчеркнул Кравченко.

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