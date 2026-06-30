Викрито масштабні розкрадання бюджету на понад 1,2 млрд грн, - Кравченко. ФОТОрепортаж

У межах спецоперації "Бюджет" правоохоронці повідомили про 259 підозрюваних і понад 1,2 млрд грн збитків державі у різних сферах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

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"129 кримінальних проваджень. 259 підозрюваних. Понад 1,2 млрд грн встановлених збитків державі лише за два тижні.

Це результати спецоперації "Бюджет", яку прокуратура проводить спільно з правоохоронними органами по всій країні.

Для мене бюджетні злочини це не про "неефективне управління" чи "помилки". Це гроші, які мали працювати на оборону, медицину, відновлення, освіту та громади, але натомість опинилися в чиїхось кишенях", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними слідства, найбільші втрати зафіксовано у таких сферах:

паливно-енергетичний комплекс - понад 373 млн грн

розвиток інфраструктури - понад 254 млн грн

управління держпідприємствами - майже 127 млн грн

також розслідуються епізоди в охороні здоров’я, освіті та земельній сфері.

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Серед підозрюваних - посадовці різних рівнів

Фігурантами справ стали:

голови громад і їхні заступники

депутати місцевих рад

посадовці органів влади

керівники держ- і комунальних підприємств

представники бізнесу

окремі працівники правоохоронних органів

Розслідування триває

Правоохоронці перевіряють рух коштів та активи, які можуть бути арештовані для відшкодування збитків. У межах спецоперації очікуються нові епізоди та підозри.

"Кожна гривня, вкрадена з бюджету, має отримати дві відповіді: повернення державі та вирок для винних", - наголосив Кравченко.

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