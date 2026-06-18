"Чорна бухгалтерія" та щомісячна данина: у Київському облавтодорі викрили корупційну схему
Служба безпеки, Нацполіція та Офіс Генпрокурора ліквідували масштабну схему привласнення коштів в ДП "Київське обласне дорожнє управління". За результатом комплексних заходів затримано трьох керівників підприємства.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Служби безпеки України.
Як працювала схема з орендою держмайна
За даними слідства, організацією оборудки займався керуючий санацією дочірнього підприємства, яке перебувало у процедурі банкрутства.
Посадовці замість фінансового оздоровлення підприємства організували систему незаконних поборів з орендарів державного майна.
"Замість роботи над фінансовим "оздоровленням" компанії, її керівництво запровадило систематичні хабарі з підприємців, які орендували офісні і технологічні приміщення державної компанії. Для реалізації "схеми" посадовці здавали в оренду відповідні об’єкти без належного документального оформлення за штучно заниженою вартістю", — йдеться у матеріалах справи.
Затримання та масштаби корупції
Правоохоронці задокументували, що розрахунки здійснювалися готівкою, без офіційного обліку.
"Розрахунок за користування державними активами відбувався за принципом передачі хабарів "з рук в руки" – від орендарів керівництву компанії", — зазначили в СБУ.
За матеріалами справи, лише від чотирьох клієнтів посадовці щомісяця отримували понад 100 тисяч гривень готівкою.
Також встановлено, що задокументовано 12 епізодів передачі коштів. Частина грошей передавалася вищому керівництву.
Під час затримання один із фігурантів намагався знищити докази і викинув частину коштів із вікна.
Наразі затриманим повідомлено про підозру за організовану корупційну схему. Їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Окремо підозру отримали орендарі, які передавали хабарі.
"Черговий транш у сумі майже 60 тис. грн посадовці отримали вчора. Після чого їх було затримано", — зазначив генпрокурор.
Під час обшуків вилучено готівку в різних валютах, техніку та бухгалтерські документи.
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