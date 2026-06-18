"Чорна бухгалтерія" та щомісячна данина: у Київському облавтодорі викрили корупційну схему

Служба безпеки, Нацполіція та Офіс Генпрокурора ліквідували масштабну схему привласнення коштів в ДП "Київське обласне дорожнє управління". За результатом комплексних заходів затримано трьох керівників підприємства.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Служби безпеки України.

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Як працювала схема з орендою держмайна

За даними слідства, організацією оборудки займався керуючий санацією дочірнього підприємства, яке перебувало у процедурі банкрутства.

Посадовці замість фінансового оздоровлення підприємства організували систему незаконних поборів з орендарів державного майна.

"Замість роботи над фінансовим "оздоровленням" компанії, її керівництво запровадило систематичні хабарі з підприємців, які орендували офісні і технологічні приміщення державної компанії. Для реалізації "схеми" посадовці здавали в оренду відповідні об’єкти без належного документального оформлення за штучно заниженою вартістю", — йдеться у матеріалах справи.







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Затримання та масштаби корупції

Правоохоронці задокументували, що розрахунки здійснювалися готівкою, без офіційного обліку.

"Розрахунок за користування державними активами відбувався за принципом передачі хабарів "з рук в руки" – від орендарів керівництву компанії", — зазначили в СБУ.

За матеріалами справи, лише від чотирьох клієнтів посадовці щомісяця отримували понад 100 тисяч гривень готівкою.

Також встановлено, що задокументовано 12 епізодів передачі коштів. Частина грошей передавалася вищому керівництву.







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Під час затримання один із фігурантів намагався знищити докази і викинув частину коштів із вікна.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за організовану корупційну схему. Їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Окремо підозру отримали орендарі, які передавали хабарі.

"Черговий транш у сумі майже 60 тис. грн посадовці отримали вчора. Після чого їх було затримано", — зазначив генпрокурор.

Під час обшуків вилучено готівку в різних валютах, техніку та бухгалтерські документи.

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