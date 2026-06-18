"Черная бухгалтерия" и ежемесячная дань: в Киевском облавтодоре раскрыли коррупционную схему

Служба безопасности, Нацполиция и Офис генерального прокурора пресекли крупную схему хищения средств в ГП "Киевское областное дорожное управление". По итогам комплексных мероприятий задержаны трое руководителей предприятия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Как работала схема с арендой госимущества

По данным следствия, организацией махинации занимался управляющий санацией дочернего предприятия, которое находилось в процедуре банкротства.

Чиновники вместо финансового оздоровления предприятия организовали систему незаконных поборов с арендаторов государственного имущества.

"Вместо работы над финансовым "оздоровлением" компании, ее руководство ввело систематические взятки с предпринимателей, арендовавших офисные и технологические помещения государственной компании. Для реализации "схемы" чиновники сдавали в аренду соответствующие объекты без надлежащего документального оформления по искусственно заниженной стоимости", — говорится в материалах дела.







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Задержания и масштабы коррупции

Правоохранители зафиксировали, что расчеты осуществлялись наличными, без официального учета.

"Расчет за пользование государственными активами происходил по принципу передачи взяток "из рук в руки" — от арендаторов руководству компании", — отметили в СБУ.

Согласно материалам дела, только от четырех клиентов чиновники ежемесячно получали более 100 тысяч гривен наличными.

Также установлено, что задокументировано 12 эпизодов передачи средств. Часть денег передавалась высшему руководству.







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Во время задержания один из фигурантов пытался уничтожить улики и выбросил часть средств из окна.

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении в организации коррупционной схемы. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Отдельно подозрение предъявлено арендаторам, которые передавали взятки.

"Очередной транш в сумме почти 60 тыс. грн чиновники получили вчера. После чего они были задержаны", — отметил генпрокурор.

В ходе обысков изъяты наличные деньги в различных валютах, техника и бухгалтерские документы.

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