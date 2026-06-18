На Сумщине раскрыли схему с "боевыми" на 3,4 миллиона: подозрение получили трое чиновников

В Сумской области правоохранители сообщили о предъявлении подозрения трем должностным лицам воинской части, которых подозревают в незаконном получении более 3,4 миллиона гривен дополнительных выплат за якобы участие в боевых действиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Сумской области.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Вносили ложные данные в документы

По данным следствия, к схеме были причастны начальник штаба – заместитель командира воинской части, начальник группы планирования штаба и штаб-сержант группы планирования.

Следователи установили, что с августа 2024 года по январь 2025 года они вносили в служебные документы ложные сведения о своём участии и участии друг друга в боевых действиях.

На основании этих документов военнослужащим начислялись дополнительные выплаты в размере 70 тысяч и 100 тысяч гривен.

Читайте: Почти 2,6 млн грн "боевых": раскрыта схема незаконных выплат военным, - СБУ. ФОТО

Ущерб оценили в более чем 3,4 миллиона

По информации правоохранителей, в результате таких действий государственному бюджету был нанесен ущерб на сумму более 3,4 миллиона гривен.

Под процессуальным руководством Сумской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона трем фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Командир разведывательного отделения более года не служил и получил 460 тыс. грн зарплаты: ГБР объявило о подозрении