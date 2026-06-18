На Сумщине раскрыли схему с "боевыми" на 3,4 миллиона: подозрение получили трое чиновников
В Сумской области правоохранители сообщили о предъявлении подозрения трем должностным лицам воинской части, которых подозревают в незаконном получении более 3,4 миллиона гривен дополнительных выплат за якобы участие в боевых действиях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Сумской области.
Вносили ложные данные в документы
По данным следствия, к схеме были причастны начальник штаба – заместитель командира воинской части, начальник группы планирования штаба и штаб-сержант группы планирования.
Следователи установили, что с августа 2024 года по январь 2025 года они вносили в служебные документы ложные сведения о своём участии и участии друг друга в боевых действиях.
На основании этих документов военнослужащим начислялись дополнительные выплаты в размере 70 тысяч и 100 тысяч гривен.
Ущерб оценили в более чем 3,4 миллиона
По информации правоохранителей, в результате таких действий государственному бюджету был нанесен ущерб на сумму более 3,4 миллиона гривен.
Под процессуальным руководством Сумской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона трем фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование продолжается.
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