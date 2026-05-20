Командир разведывательного отделения более года не служил и получил 460 тыс. грн зарплаты: ГБР объявило подозрение
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении старшему сержанту одного из батальонов в Донецкой области, который после завершения командировки более года не возвращался на место службы, но продолжал получать денежное довольствие.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
- Сотрудники ГБР сообщили о подозрении старшему сержанту - командиру разведывательного отделения одного из батальонов, дислоцированного в Донецкой области.
- По данным следствия, в 2023 году его командировали в другое подразделение. В сентябре 2024 года командировка завершилась, однако в свою часть он не вернулся.
- По данным следствия, военнослужащий более года находился преимущественно в Киеве и занимался личными делами. При этом он не сообщал непосредственному командованию, что командировка завершена.
- С сентября 2024 года по февраль 2026 года он продолжал получать денежное довольствие, нанеся государству ущерб на сумму более 460 тысяч гривен.
Ему сообщили о подозрении по:
- ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса Украины - уклонение от несения обязанностей военной службы;
- ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество.
Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.
В настоящее время принимаются меры по возмещению нанесенного ущерба.
Процессуальное руководство осуществляет Донецкая специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Насправді - це косяк комбата.
Загальна проблема ЗСУ - любимо ускладнювати. Відрядження, підпорядкування. Того ввести - того вивести. А коли товпа народу, декілька тисяч чоловік - ніякий штат діловодів з цим не справиться.
Часто доводиться розплутувати накосячені штабними хитросплетіння..
….- Атряд нє заметіл патєрь байца, упродовж РОКУ???
Що творить командування, завалене грошима і донатами Українців за підтримки чЛЄНІв від свириденко ?? Зеленський морочитися з КабМіндічами єрмака, аж тут ще «один саміт», від головного сержанта батальйону….