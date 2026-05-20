РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10487 посетителей онлайн
Новости Уклонение от службы военными Схемы с выплатами военнослужащим
472 4

Командир разведывательного отделения более года не служил и получил 460 тыс. грн зарплаты: ГБР объявило подозрение

дбр

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении старшему сержанту одного из батальонов в Донецкой области, который после завершения командировки более года не возвращался на место службы, но продолжал получать денежное довольствие. 

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

  • Сотрудники ГБР сообщили о подозрении старшему сержанту - командиру разведывательного отделения одного из батальонов, дислоцированного в Донецкой области.
  • По данным следствия, в 2023 году его командировали в другое подразделение. В сентябре 2024 года командировка завершилась, однако в свою часть он не вернулся.
  •  По данным следствия, военнослужащий более года находился преимущественно в Киеве и занимался личными делами. При этом он не сообщал непосредственному командованию, что командировка завершена.
  • С сентября 2024 года по февраль 2026 года он продолжал получать денежное довольствие, нанеся государству ущерб на сумму более 460 тысяч гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доставлял психотропные вещества лично в Житомирскую область: задержан правоохранитель из Киева, - ГБР

 Ему сообщили о подозрении по:

  •  ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса Украины - уклонение от несения обязанностей военной службы;
  • ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество.

Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время принимаются меры по возмещению нанесенного ущерба.

Процессуальное руководство осуществляет Донецкая специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Смотрите также: Руководитель районного ТЦК и трое его подчиненных в Ивано-Франковской области пытали военнообязанных, - ГБР. ФОТОрепортаж

Автор: 

Донецкая область (12315) военнослужащие (6473) ГБР (3417) подозрение (711)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А для чого себе обмежувати - гроші є - нехай ідуть
показать весь комментарий
20.05.2026 11:41 Ответить
Бо не правильно зробив. Без ОПи. А обхід карається!
показать весь комментарий
20.05.2026 11:45 Ответить
Це називається - зарапортувалися. І на строєвій ******** СЗЧ.
Насправді - це косяк комбата.
Загальна проблема ЗСУ - любимо ускладнювати. Відрядження, підпорядкування. Того ввести - того вивести. А коли товпа народу, декілька тисяч чоловік - ніякий штат діловодів з цим не справиться.
Часто доводиться розплутувати накосячені штабними хитросплетіння..
показать весь комментарий
20.05.2026 11:53 Ответить
А якже діяли особи з кадрів, стройової частини, командування??
….- Атряд нє заметіл патєрь байца, упродовж РОКУ???
Що творить командування, завалене грошима і донатами Українців за підтримки чЛЄНІв від свириденко ?? Зеленський морочитися з КабМіндічами єрмака, аж тут ще «один саміт», від головного сержанта батальйону….
показать весь комментарий
20.05.2026 11:57 Ответить
 
 