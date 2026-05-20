УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10408 відвідувачів онлайн
Новини Ухилення від служби військовими Схеми з виплатами військовосолужбовцям
1 275 10

Командир розвідвідділення понад рік не служив і отримав 460 тис. грн зарплати: ДБР оголосило підозру

дбр

Працівники ДБР повідомили про підозру головному сержанту одного з батальйонів на Донеччині, який після завершення відрядження понад рік не повертався до місця служби, але продовжував отримувати грошове забезпечення. 

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

  • Працівники ДБР повідомили про підозру головному сержанту — командиру розвідувального відділення одного з батальйонів, дислокованого на Донеччині.
  • За даними слідства, у 2023 році його відрядили до іншого підрозділу. У вересні 2024 року відрядження завершили, однак до своєї частини він не повернувся.
  •  За даними слідства військовослужбовець понад рік перебував переважно у Києві та займався особистими справами. При цьому він не повідомляв безпосередньому командуванню, що відрядження завершено.
  • З вересня 2024 року по лютий 2026 року він продовжував отримувати грошове забезпечення, завдавши державі збитків на понад 460 тисяч гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доставляв психотропи особисто на Житомирщину: затримано правоохоронця з Києва, - ДБР

 Йому повідомили про підозру за:

  •  ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України — ухилення від несення обов’язків військової служби;
  • ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство.

Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

Наразі вживаються заходи для відшкодування завданих збитків.

Процесуальне керівництво здійснює Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Також дивіться: Керівник районного ТЦК та троє його підлеглих на Івано-Франківщині катували військовозобов’язаних, - ДБР. ФОТОрепортаж

Автор: 

Донецька область (11187) військовослужбовці (5172) ДБР (3922) підозра (1006)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
А для чого себе обмежувати - гроші є - нехай ідуть
показати весь коментар
20.05.2026 11:41 Відповісти
+3
Бо не правильно зробив. Без ОПи. А обхід карається!
показати весь коментар
20.05.2026 11:45 Відповісти
+2
Ходив у розвідку разом з "люсєю арестович"?
показати весь коментар
20.05.2026 12:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А для чого себе обмежувати - гроші є - нехай ідуть
показати весь коментар
20.05.2026 11:41 Відповісти
Бо не правильно зробив. Без ОПи. А обхід карається!
показати весь коментар
20.05.2026 11:45 Відповісти
Це називається - зарапортувалися. І на строєвій ******** СЗЧ.
Насправді - це косяк комбата.
Загальна проблема ЗСУ - любимо ускладнювати. Відрядження, підпорядкування. Того ввести - того вивести. А коли товпа народу, декілька тисяч чоловік - ніякий штат діловодів з цим не справиться.
Часто доводиться розплутувати накосячені штабними хитросплетіння..
показати весь коментар
20.05.2026 11:53 Відповісти
Це мабуть тому що діловод - сама небезпечна військова професія. Вони завжди потрібні і їх завжди не вистачає. Лишається одне питання, - куди ж вони регулярно зникають?
показати весь коментар
20.05.2026 12:12 Відповісти
Нікуди вони не зникають. По-перше, нормальних діловодів через сито мобілізації отримати майже неможливо. По-друге, армія, то така бюрократична система, бюрократичнішої за яку в країні та на планеті - не існує, тому та критично недостатня кількість діловодів, яка працює у війську, і зашивається, і "не помічає" багато чого.

Ну нічого, от Федоров прийде з цифровими документообігами та обліками, порядок наведе. (сарказм, якщо що)
показати весь коментар
20.05.2026 12:43 Відповісти
таким як цей додік Ярославік, неможливо пояснити, що в ротах взагалі відсутня така посада як діловод. Є ротний, є головний сержант, є командири взводів. Та пофіг яка посада. Але усі ці щоранкові рапорти, обліки в декількох варіантах, БЧСи - це все робиться на землі. Тони паперу.
показати весь коментар
20.05.2026 13:23 Відповісти
А якже діяли особи з кадрів, стройової частини, командування??
….- Атряд нє заметіл патєрь байца, упродовж РОКУ???
Що творить командування, завалене грошима і донатами Українців за підтримки чЛЄНІв від свириденко ?? Зеленський морочитися з КабМіндічами єрмака, аж тут ще «один саміт», від головного сержанта батальйону….
показати весь коментар
20.05.2026 11:57 Відповісти
Ходив у розвідку разом з "люсєю арестович"?
показати весь коментар
20.05.2026 12:09 Відповісти
Не поділивсся. Краще скажіть, навіщо сирський закатовує людей:
https://www.youtube.com/watch?v=hsd8CUE-FVw
Суспільне Івано-Франківськ тільки писало про 5 смертей останнім часом! Все скидається на те, що у владі і в командуванні диверсанти, які наказали таке коїти!
показати весь коментар
20.05.2026 12:35 Відповісти
Ну а чого - ротація по-українські. Якщо шабуніним можна захищати Батьківщину в ресторанах Києва роками, то чого цього не можна робити "головному сержанту, командиру розвідувального відділення"? Тільки тому, що в першого є беззмістовна ГО-шка з красивою назвою, а в другого просто "особисті справи"?
показати весь коментар
20.05.2026 12:39 Відповісти
 
 