Командир розвідвідділення понад рік не служив і отримав 460 тис. грн зарплати: ДБР оголосило підозру
Працівники ДБР повідомили про підозру головному сержанту одного з батальйонів на Донеччині, який після завершення відрядження понад рік не повертався до місця служби, але продовжував отримувати грошове забезпечення.
Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
- Працівники ДБР повідомили про підозру головному сержанту — командиру розвідувального відділення одного з батальйонів, дислокованого на Донеччині.
- За даними слідства, у 2023 році його відрядили до іншого підрозділу. У вересні 2024 року відрядження завершили, однак до своєї частини він не повернувся.
- За даними слідства військовослужбовець понад рік перебував переважно у Києві та займався особистими справами. При цьому він не повідомляв безпосередньому командуванню, що відрядження завершено.
- З вересня 2024 року по лютий 2026 року він продовжував отримувати грошове забезпечення, завдавши державі збитків на понад 460 тисяч гривень.
Йому повідомили про підозру за:
- ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України — ухилення від несення обов’язків військової служби;
- ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство.
Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.
Наразі вживаються заходи для відшкодування завданих збитків.
Процесуальне керівництво здійснює Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.
Насправді - це косяк комбата.
Загальна проблема ЗСУ - любимо ускладнювати. Відрядження, підпорядкування. Того ввести - того вивести. А коли товпа народу, декілька тисяч чоловік - ніякий штат діловодів з цим не справиться.
Часто доводиться розплутувати накосячені штабними хитросплетіння..
Ну нічого, от Федоров прийде з цифровими документообігами та обліками, порядок наведе. (сарказм, якщо що)
….- Атряд нє заметіл патєрь байца, упродовж РОКУ???
Що творить командування, завалене грошима і донатами Українців за підтримки чЛЄНІв від свириденко ?? Зеленський морочитися з КабМіндічами єрмака, аж тут ще «один саміт», від головного сержанта батальйону….
Суспільне Івано-Франківськ тільки писало про 5 смертей останнім часом! Все скидається на те, що у владі і в командуванні диверсанти, які наказали таке коїти!