Командир розвідвідділення понад рік не служив і отримав 460 тис. грн зарплати: ДБР оголосило підозру

Працівники ДБР повідомили про підозру головному сержанту одного з батальйонів на Донеччині, який після завершення відрядження понад рік не повертався до місця служби, але продовжував отримувати грошове забезпечення.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Працівники ДБР повідомили про підозру головному сержанту — командиру розвідувального відділення одного з батальйонів, дислокованого на Донеччині.

За даними слідства, у 2023 році його відрядили до іншого підрозділу. У вересні 2024 року відрядження завершили, однак до своєї частини він не повернувся.

За даними слідства військовослужбовець понад рік перебував переважно у Києві та займався особистими справами. При цьому він не повідомляв безпосередньому командуванню, що відрядження завершено.

З вересня 2024 року по лютий 2026 року він продовжував отримувати грошове забезпечення, завдавши державі збитків на понад 460 тисяч гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доставляв психотропи особисто на Житомирщину: затримано правоохоронця з Києва, - ДБР

Йому повідомили про підозру за:

ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України — ухилення від несення обов’язків військової служби;

ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство.

Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.



Наразі вживаються заходи для відшкодування завданих збитків.



Процесуальне керівництво здійснює Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Також дивіться: Керівник районного ТЦК та троє його підлеглих на Івано-Франківщині катували військовозобов’язаних, - ДБР. ФОТОрепортаж