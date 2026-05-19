Доставляв психотропи особисто на Житомирщину: затримано правоохоронця з Києва, - ДБР

Працівники ДБР за сприяння Нацполіції викрили на Житомирщині столичного правоохоронця, який брав активну участь у нелегальному бізнесі із продажу психотропів.

Що відомо?

За даними слідства, чоловік купував заборонені речовини у Києві та привозив великі партії товару до Житомирської області з метою подальшої реалізації. Враховуючи своє службове становище, правоохоронець сподівався приспати пильність колег із інших підрозділів, які здійснюють перевірки документів на блок-постах абощо.

Проте, ввечері 13 травня 2026 року він був викритий під час чергової спроби перевезення психотропних речовин. Спершу поліцейські помітили при ньому 2 поліетиленові пакети із білим порошком, але при більш детальному огляді виявили 5 кг речовини PVP. За цінами чорного ринку вартість наркотиків становить майже 4,8 млн грн.

Що загрожує?

Досудове розслідування триває, слідчі вивчають повне коло учасників схеми, до якої був долучений правоохоронець. За оперативною інформацією, заборонені речовини зловмисники поширювали у всіх регіонах країни.

Фігуранта затримано та повідомлено про підозру за фактом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

