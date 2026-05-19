УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9779 відвідувачів онлайн
Новини Виготовлення та збут наркотиків Розповсюдження наркотиків
917 6

Доставляв психотропи особисто на Житомирщину: затримано правоохоронця з Києва, - ДБР

дбр

Працівники ДБР за сприяння Нацполіції викрили на Житомирщині столичного правоохоронця, який брав активну участь у нелегальному бізнесі із продажу психотропів.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

За даними слідства, чоловік купував заборонені речовини у Києві та привозив великі партії товару до Житомирської області з метою подальшої реалізації. Враховуючи своє службове становище, правоохоронець сподівався приспати пильність колег із інших підрозділів, які здійснюють перевірки документів на блок-постах абощо.

Проте, ввечері 13 травня 2026 року він був викритий під час чергової спроби перевезення психотропних речовин. Спершу поліцейські помітили при ньому 2 поліетиленові пакети із білим порошком, але при більш детальному огляді виявили 5 кг речовини PVP. За цінами чорного ринку вартість наркотиків становить майже 4,8 млн грн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ліквідовано міжрегіональний канал збуту кокаїну: вилучено "товару" на 8 млн грн. ФОТОрепортаж

Що загрожує?

Досудове розслідування триває, слідчі вивчають повне коло учасників схеми, до якої був долучений правоохоронець. За оперативною інформацією, заборонені речовини зловмисники поширювали у всіх регіонах країни.

  • Фігуранта затримано та повідомлено про підозру за фактом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Читайте також: На лаву підсудних відправлять банду, що заробляла на наркотиках 5 мільйонів гривень щомісяця. ФОТОрепортаж

Автор: 

наркотики (1490) ДБР (3921) Житомирська область (1347)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
більшість поліціянтів цим промишляють, це ж аваковська тема
показати весь коментар
19.05.2026 17:33 Відповісти
Термін "правоохоронець" давно і надійно перетворився на лайливе слово.
показати весь коментар
19.05.2026 17:36 Відповісти
легалізуйте коноплю, дмт, лсд, гриби і ніхто не буде купувати ті підвальні наркотики зварені з лайна
показати весь коментар
19.05.2026 17:48 Відповісти
"Правоохоронці" - ти ж самі бандюки, тількі під "прикриттям" погонів.
показати весь коментар
19.05.2026 18:21 Відповісти
Але ж стрілянини не було?
Бо правоохоронці не такі, як цивільні дикуни. 😁
Вони просто роблять бізнес на наркоті, проституції, азартних іграх.
І озброєні цивільні їм зовсім ні до чого.
показати весь коментар
19.05.2026 20:02 Відповісти
 
 