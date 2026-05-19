Доставлял психотропные вещества лично в Житомирскую область: задержан правоохранитель из Киева, - ГБР
Сотрудники ГБР при содействии Нацполиции разоблачили в Житомирской области столичную правоохранительную службу, которая принимала активное участие в незаконном бизнесе по продаже психотропных веществ.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
По данным следствия, мужчина покупал запрещенные вещества в Киеве и привозил крупные партии товара в Житомирскую область с целью дальнейшей реализации. Учитывая свое служебное положение, правоохранитель надеялся усыпить бдительность коллег из других подразделений, которые осуществляют проверки документов на блокпостах и т. п.
Однако вечером 13 мая 2026 года он был разоблачен во время очередной попытки перевозки психотропных веществ. Сначала полицейские заметили при нем 2 полиэтиленовых пакета с белым порошком, но при более детальном осмотре обнаружили 5 кг вещества PVP. По ценам черного рынкастоимость наркотиков составляет почти 4,8 млн грн.
Что грозит?
Досудебное расследование продолжается, следователи изучают полный круг участников схемы, к которой был причастен правоохранитель. По оперативной информации, запрещенные вещества злоумышленники распространяли во всех регионах страны.
- Фигурант задержан и ему сообщено о подозрении по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки с целью сбыта психотропных веществ в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности.
