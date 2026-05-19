Доставлял психотропные вещества лично в Житомирскую область: задержан правоохранитель из Киева, - ГБР

Сотрудники ГБР при содействии Нацполиции разоблачили в Житомирской области столичную правоохранительную службу, которая принимала активное участие в незаконном бизнесе по продаже психотропных веществ.

Что известно?

По данным следствия, мужчина покупал запрещенные вещества в Киеве и привозил крупные партии товара в Житомирскую область с целью дальнейшей реализации. Учитывая свое служебное положение, правоохранитель надеялся усыпить бдительность коллег из других подразделений, которые осуществляют проверки документов на блокпостах и т. п.

Однако вечером 13 мая 2026 года он был разоблачен во время очередной попытки перевозки психотропных веществ. Сначала полицейские заметили при нем 2 полиэтиленовых пакета с белым порошком, но при более детальном осмотре обнаружили 5 кг вещества PVP. По ценам черного рынкастоимость наркотиков составляет почти 4,8 млн грн.

Что грозит?

Досудебное расследование продолжается, следователи изучают полный круг участников схемы, к которой был причастен правоохранитель. По оперативной информации, запрещенные вещества злоумышленники распространяли во всех регионах страны.

  • Фигурант задержан и ему сообщено о подозрении по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки с целью сбыта психотропных веществ в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности.

більшість поліціянтів цим промишляють, це ж аваковська тема
19.05.2026 17:33 Ответить
Термін "правоохоронець" давно і надійно перетворився на лайливе слово.
19.05.2026 17:36 Ответить
легалізуйте коноплю, дмт, лсд, гриби і ніхто не буде купувати ті підвальні наркотики зварені з лайна
19.05.2026 17:48 Ответить
"Правоохоронці" - ти ж самі бандюки, тількі під "прикриттям" погонів.
19.05.2026 18:21 Ответить
 
 