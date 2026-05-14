На лаву підсудних відправлять банду, що заробляла на наркотиках 5 мільйонів гривень щомісяця. ФОТОрепортаж

Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо вісьмох учасників злочинної організації, яка налагодила масштабний збут метадону на всій території України.

Двоє мешканців Черкаської області (33 та 38 років) організували мережу постачання гуртових партій наркотиків до Донецької та Херсонської областей, а також забезпечували роздрібний продаж у всіх регіонах країни, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Щодня ділки пересилали понад 4 тисячі доз метадону через логістичні компанії. Для конспірації заборонені речовини маскували серед вживаного одягу. Окрім поштових відправлень, наркотики збували через особисті зустрічі та систему "мастеркладів".

За даними поліції, щомісячний прибуток угруповання перевищував 5 мільйонів гривень. Зловмисники суворо дотримувалися заходів безпеки:

Замовлення приймали виключно в месенджерах.

Оплату отримували на банківські картки підставних осіб ("дропів").

Гроші виводили на криптогаманці.

Наразі організаторам та шістьом їхнім спільни

















кам загрожує суворе покарання. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

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