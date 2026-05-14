Наживалися на важкохворих дітях: засновниці та учасникам шахрайської організації інкриміновано нові злочини, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Діяльність злочинної групи правоохоронці припинили на початку 2024 року. Аферисти проводили фінансові оборудки коштом родин, які потребували грошей на лікування і відновлення діток. Організаторці та учасникам схеми інкриміновано нові злочини.

Про це повідомили в Національній поліції України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

У поліції нагадали що було викрито шахраїв, які видавали себе за благодійну організацію. У Житомирі діяли кол-центри, оператори яких представлялися волонтерами й збирали кошти сім’ям з важкохворими дітьми, дитбудинкам чи малозабезпеченим родинам з дітками.

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Як діяла схема

Щоб викликати довіру, аферисти цинічно використовували реальні історії тих, хто потребував допомоги. Так, до їхнього "благодійного фонду", звернулася мати двох діток з інвалідністю, щоб зібрати гроші на їхню реабілітацію. На рахунок родини люди перерахували понад 400 000 гривень, але матері зловмисники віддали лише 20 000, решту – присвоїли.

Зазначається, що загалом "благодійники" виманили у меценатів понад 12 000 000 гривень та вивели їх через фіктивні фірми з надання юридично-консультаційних послуг та з продажу будматеріалів.

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Що інкримінували

Правоохоронці ліквідували діяльність шахрайської схеми та вилучили речові докази. Лідерці та учасникам групи було інкриміновано шахрайство в особливо великих розмірах організованою групою.

Наразі зібрано доказову базу причетності організаторки – 41-річної мешканки Києва - та п’яти її спільників до участі у злочинній організації, шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах злочинною організацією та підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.



До суду подано клопотання про взяття фігурантів під варту. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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