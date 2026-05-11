Фейкові ферми ошукували іноземців: в Україні викрили агроаферу на десятки мільйонів. ФОТОрепортаж

В Україні викрили організовану групу шахраїв, які через фіктивні агропідприємства ошукували громадян Європейського Союзу та Ізраїлю.

Зловмисники брали передоплату за нібито продаж сільськогосподарської продукції, після чого зникали з коштами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інформації Національної поліції України.

Загальна сума завданих збитків становить близько 30 мільйонів гривень. Під час обшуків правоохоронці додатково вилучили майно та готівку ще на суму близько 11 мільйонів гривень.

Як працювала схема з фіктивним експортом

За даними слідства, шахраї створили кілька підконтрольних компаній, які лише на папері займалися аграрним бізнесом. Вони також запустили сайт із пропозиціями продажу продукції, щоб створити ілюзію реальної експортної діяльності.

Жертвами схеми стали громадяни Німеччини, Ізраїлю та Хорватії. Вони укладали контракти та погоджувалися на стандартну передоплату у 30%.

"Організатори переконували іноземних покупців у надійності компаній і наявності продукції, створюючи повну ілюзію легального бізнесу", – зазначають правоохоронці.

Ключову роль у схемі відігравала організаторка, яка спілкувалася з клієнтами іноземними мовами та представлялася менеджером із продажу.

Обшуки та вилучене майно

Після надходження грошей на рахунки фіктивних підприємств зв’язок із "постачальниками" припинявся. Товар постраждалі не отримували, а кошти не поверталися.

Під час обшуків правоохоронці вилучили документи, техніку, автомобілі, готівку у різних валютах та інші цінності. Усе це може бути доказом у кримінальному провадженні.

Наразі слідчі встановлюють повне коло причетних осіб і можливих нових потерпілих. За оцінками експертів, подібні схеми стають можливими через розвиток онлайн-торгівлі та довіру до українського аграрного експорту.

