Понад мільйон за нібито "пряме влучання снаряда": викрито спробу шахрайства на держкомпенсаціях на Харківщині. ФОТО

Повідомлено про підозру 25-річному чоловіку у закінченому замаху на шахрайство, вчиненому в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України).

Спроба незаконного отримання коштів

За даними слідства, підозрюваний намагався незаконно отримати понад 1 млн грн бюджетних коштів, подавши заявку на компенсацію за нібито знищене внаслідок бойових дій житло.

Для цього у травні 2025 року він придбав садибний житловий будинок у селі Стара Гнилиця Чугуївського району та згодом, достовірно знаючи, що будинок не зазнавав пошкоджень унаслідок бойових дій, подав через застосунок "Дія" заяву про компенсацію як за знищене майно.

Також чоловік долучив документи про "технічне обстеження", в яких зазначалося, що будинок нібито був повністю зруйнований внаслідок прямого влучання снаряда.

Втім, під час перевірки встановлено, що жодних бойових дій чи обстрілів за цією адресою у вказаний період не фіксувалося. Це підтверджується даними ДСНС, правоохоронних органів та актом комісійного обстеження.

Характер пошкоджень не відповідає наслідкам обстрілу

Крім того, експертний висновок спростував версію заявника: характер пошкоджень не відповідає наслідкам обстрілу та, ймовірно, свідчить про механічний спосіб їх виникнення.







Комісія з питань надання компенсацій офіційно відмовила у виплаті, встановивши відсутність підстав для відшкодування. Заявлена сума компенсації становила понад 1 млн гривень.

Досудове розслідування проводять слідчі СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Також нагадується, що у Харкові триває судовий розгляд стосовно колишнього заступника начальника Ізюмської МВА, якого обвинувачують у розробці схеми зловживань у межах державної програми "єВідновлення". Завдані державі збитки перевищили 2,1 млн гривень.