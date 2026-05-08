Понад мільйон за нібито "пряме влучання снаряда": викрито спробу шахрайства на держкомпенсаціях на Харківщині. ФОТО
Повідомлено про підозру 25-річному чоловіку у закінченому замаху на шахрайство, вчиненому в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Харківської облпрокуратури.
Спроба незаконного отримання коштів
За даними слідства, підозрюваний намагався незаконно отримати понад 1 млн грн бюджетних коштів, подавши заявку на компенсацію за нібито знищене внаслідок бойових дій житло.
- Для цього у травні 2025 року він придбав садибний житловий будинок у селі Стара Гнилиця Чугуївського району та згодом, достовірно знаючи, що будинок не зазнавав пошкоджень унаслідок бойових дій, подав через застосунок "Дія" заяву про компенсацію як за знищене майно.
- Також чоловік долучив документи про "технічне обстеження", в яких зазначалося, що будинок нібито був повністю зруйнований внаслідок прямого влучання снаряда.
- Втім, під час перевірки встановлено, що жодних бойових дій чи обстрілів за цією адресою у вказаний період не фіксувалося. Це підтверджується даними ДСНС, правоохоронних органів та актом комісійного обстеження.
Характер пошкоджень не відповідає наслідкам обстрілу
Крім того, експертний висновок спростував версію заявника: характер пошкоджень не відповідає наслідкам обстрілу та, ймовірно, свідчить про механічний спосіб їх виникнення.
Комісія з питань надання компенсацій офіційно відмовила у виплаті, встановивши відсутність підстав для відшкодування. Заявлена сума компенсації становила понад 1 млн гривень.
Досудове розслідування проводять слідчі СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.
Також нагадується, що у Харкові триває судовий розгляд стосовно колишнього заступника начальника Ізюмської МВА, якого обвинувачують у розробці схеми зловживань у межах державної програми "єВідновлення". Завдані державі збитки перевищили 2,1 млн гривень.
