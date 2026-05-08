Более миллиона за якобы "прямое попадание снаряда": раскрыта попытка мошенничества с госкомпенсациями на Харьковщине. ФОТО

25-летнему мужчине предъявлено подозрение в покушении на мошенничество, совершенном в особо крупных размерах и в условиях военного положения (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Харьковской облпрокуратуры.

Попытка незаконного получения средств

По данным следствия, подозреваемый пытался незаконно получить более 1 млн грн бюджетных средств, подав заявку на компенсацию за якобы уничтоженное в результате боевых действий жилье.

  • Для этого в мае 2025 года он приобрел усадебный жилой дом в селе Старая Гнилица Чугуевского района и впоследствии, достоверно зная, что дом не пострадал в результате боевых действий, подал через приложение "Дія" заявление о компенсации как за уничтоженное имущество.
  • Также мужчина приложил документы о "техническом обследовании", в которых указывалось, что дом якобы был полностью разрушен в результате прямого попадания снаряда.
  • Однако в ходе проверки было установлено, что никаких боевых действий или обстрелов по этому адресу в указанный период не фиксировалось. Это подтверждается данными ГСЧС, правоохранительных органов и актом комиссионного обследования.

Характер повреждений не соответствует последствиям обстрела 

Кроме того, экспертное заключение опровергло версию заявителя: характер повреждений не соответствует последствиям обстрела и, вероятно, свидетельствует о механическом способе их возникновения.

имитация повреждения дома для получения выплат
Комиссия по вопросам предоставления компенсаций официально отказала в выплате, установив отсутствие оснований для возмещения. Заявленная сумма компенсации составляла более 1 млн гривен.

Досудебное расследование проводят следователи СВ Чугуевского РУП ГУНП в Харьковской области при оперативном сопровождении сотрудников Управления СБУ в Харьковской области.

Также напоминается, что в Харькове продолжается судебное разбирательство в отношении бывшего заместителя начальника Изюмской ГВА, которого обвиняют в разработке схемы злоупотреблений в рамках государственной программы "єВідновлення". Нанесенный государству ущерб превысил 2,1 млн гривен.

Видно ж, що будинок стояв, покинутим, багато років, Не доглядався, не опалювася... (можливо, був лише "коробкою", в якій ніхто ніколи не жив - цегляна кладка, без штукатурки, чи, навіть побілки вапном, потріскалася, і цегла порозсипалася, від перепадів вологості і температур). А від сирості і крокви розлізлися... При подібному утриманні і "механічних ушкоджень", не треба - будинок просто "поплив"...
